Loch Ness : on en sait désormais plus sur Nessie !

Au Loch Ness, nombreuses sont encore les personnes qui croient à Nessie, le fameux monstre local. On fait le point sur les dernières découvertes.

Plusieurs mystères entourent ce monde, dont celui du Loch Ness. Depuis des années, on se demande effectivement s’il n’existe pas, dans les profondeurs de ce lac écossais, un “monstre”. Une créature plus ou moins connue, de taille extrêmement importante. Depuis des siècles, le peuple se demande en effet si tel est le cas. Car les premières traces écrites de la présence de Nessie, dans les Highlands écossais, ne datent pas d’hier. Elles remontent au VIIe siècle après J-C. Depuis ? Des témoignages, des photos et des millions de visiteurs qui se sont rendus sur place dans l’espoir de voir quelque chose se passer.

Alan McKenna est un expert du Loch Ness, et de son monstre. En décembre 2021, il a décidé de mettre à profit toutes ses connaissances sur la bête au long cou et a lancé sa société Loch Ness Exploration (LNE). Il s’agit d’un groupe de recherche, composé de bénévoles, qui a été lancé dans le but « d’observer, enregistrer et étudier le comportement naturel du Loch Ness et les phénomènes rares qui peuvent être plus difficiles à expliquer ».

Les équipes de LNE dispose d’un matériel assez surprenant, composé de drones et d’hydrophones. Il enregistre et détecte les sons qui sont sous l’eau. L’objectif est de couvrir l’ensemble du territoire du lac. Résultat ? Selon lui, Nessie n’existe pas et les visiteurs ont pu être bernés par les vagues stationnaires, dans l’eau. « Une onde stationnaire se produit lorsque deux sillages de bateau ayant exactement la même fréquence et la même amplitude se déplacent dans des directions opposées à la surface du loch ».

Ces vagues peuvent ainsi donner lieu à la sensation de voir arriver quelque chose qui se trouve sous l’eau. Des ondes que McKenna espère pouvoir récupérer via des images, pour démontrer qu’il s’agit en fait d’un phénomène naturel plus qu’autre chose. « Nous savons que les ondes stationnaires existent et qu’elles ont été signalées, mais nous n’avons pas d’images montrant une onde stationnaire naturelle en mouvement », a déclaré l’expert. Pour les personnes qui n’y connaissent rien, cela peut donc surprendre, il est vrai. Mais après tout, pourquoi ne pas rêver un peu ?