Qu’est devenu cet acteur si apprécié des fans de Noël ?

Vous ne connaissez peut-être pas son vrai nom. Mais Daniel Stern est un acteur bien connu des amateurs de films de Noël. Voici ce qu’il est devenu.

Daniel Stern, connu pour son rôle de Marv Murchins dans « Maman, j’ai raté l’avion », a démontré une grande perspicacité lors des négociations pour la suite du film. Initialement hésitant à accepter 300 000 dollars pour le premier film, il a su capitaliser sur le succès de l’original pour obtenir un meilleur contrat pour la suite. Il a ainsi négocié un salaire de 1,5 million de dollars, ainsi que 1% des bénéfices bruts, ce qui lui a rapporté 3,59 millions de dollars supplémentaires, soit l’équivalent de 8,07 millions de dollars aujourd’hui en tenant compte de l’inflation.

Après sa carrière hollywoodienne, Stern a opéré un changement de vie radical. À 67 ans, il a troqué les plateaux de cinéma pour une vie d’éleveur de bétail, se consacrant également à ses passions artistiques telles que la sculpture et l’écriture. Il partage régulièrement des aperçus de sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux, où il compte 88 000 abonnés sur TikTok et près de 25 000 sur YouTube. Il faut dire qu’il aura marqué toute une génération. Ce changement de vie résulte d’une réflexion profonde sur ses priorités.

Ayant quitté l’école à 17 ans pour devenir acteur et père à 23 ans, Stern explique avoir voulu privilégier sa vie de famille et ses autres passions artistiques après une carrière cinématographique bien remplie. Cette décision lui a permis de construire une vie familiale épanouie tout en développant son œuvre artistique personnelle, loin des projecteurs d’Hollywood. Son visage, familier, se trouve donc loin, pour ne pas dire très loin des strass et paillettes. Privilégiant une vie simple, ce dernier semble ainsi définitivement tourné la voix du septième art, mais celle du vol et des cambriolages orchestrés avec son grand ami, Harry, joué par l’immense Joe Pesci.