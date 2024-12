Amazonie : un nouveau peuple vient d’y être découvert !

Au cœur de l’Amazonie brésilienne, de nouvelles images révèlent l’existence du peuple Massaco, une communauté indigène isolée d’environ 300 personnes vivant près de la frontière bolivienne.

Dans la région de Rondônia, les premières photographies du peuple Massaco témoignent d’un mode de vie préservé, loin de toute influence moderne. Les images, prises par Altair Algayer, un vétéran respecté de la Fondation nationale brésilienne des peuples indigènes (Funai), montrent les membres de la tribu vivant nus dans la forêt tropicale. Cette communauté, dont la population a doublé depuis les années 1990, fait partie des 28 groupes isolés officiellement reconnus au Brésil, tandis que 85 autres attendent encore confirmation de leur existence. Les Massaco semblent prospérer dans leur environnement naturel, démontrant une résilience et une adaptation remarquables. Leur mode de vie traditionnel, basé sur la chasse, la pêche et la cueillette, est un témoignage vivant des pratiques ancestrales qui ont permis à cette communauté de survivre et de se développer malgré les défis environnementaux et les pressions extérieures.

Les observations révèlent des pratiques intrigantes, notamment l’utilisation d’arcs et de flèches démesurés dépassant trois mètres de long, dont le maniement reste un mystère même pour d’autres communautés indigènes. Les photographies montrent également les Massaco en train de ramasser des outils mis à leur disposition et de planter des pointes dans le sol, probablement pour marquer leur territoire. Un individu identifié comme le chef du groupe par Algayer apparaît comme le coordinateur de ces installations défensives, illustrant une organisation sociale structurée. Ces pratiques défensives et territoriales montrent une communauté bien organisée et consciente des menaces potentielles. Leur utilisation d’outils modernes, bien que limitée, indique une capacité d’adaptation et une volonté de protéger leur territoire et leur mode de vie.

La surveillance discrète mise en place par la Funai, utilisant des caméras stratégiquement positionnées, permet d’étudier cette communauté tout en respectant son isolement, témoignant d’une approche prudente et éthique dans l’observation de l’un des derniers peuples non contactés de la planète. Cette méthode d’observation respectueuse permet non seulement de documenter leur mode de vie, mais aussi de garantir leur sécurité et leur autonomie. En évitant tout contact direct, la Funai protège les Massaco des maladies et des influences extérieures qui pourraient perturber leur équilibre fragile.