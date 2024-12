Cette œuvre historique britannique, considérée comme révolutionnaire pour son époque, met en scène le Père Noël dans une séquence d’à peine plus d’une minute.

Le plus ancien film de Noël au monde, réalisé en 1898 par le cinéaste britannique George Albert Smith, est aujourd’hui accessible gratuitement en ligne. Cette œuvre pionnière, intitulée simplement « Santa Claus« , nous plonge dans l’atmosphère victorienne de la fin du XIXe siècle, seulement dix ans après les premiers pas du cinéma. En à peine une minute et dix-sept secondes, le film nous raconte l’histoire universelle du Père Noël rendant visite à des enfants endormis la veille de Noël.

Malgré sa simplicité apparente pour les spectateurs modernes habitués aux superproductions, ce court-métrage en noir et blanc se distingue par sa sophistication technique remarquable pour l’époque. Michael Brooke, du British Film Institute, souligne notamment l’utilisation novatrice du montage parallèle, montrant simultanément les enfants endormis et le Père Noël descendant par la cheminée – une prouesse technique alors inédite dans l’histoire du cinéma.

Au-delà de son importance historique, ce film témoigne de la permanence des traditions de Noël à travers les époques. La scène dépeinte – une gouvernante bordant les enfants, le Père Noël déposant ses cadeaux dans les chaussettes accrochées – nous rappelle que les rituels qui enchantent encore aujourd’hui petits et grands étaient déjà solidement ancrés dans la société victorienne. Cette fenêtre sur le passé nous permet d’observer comment nos ancêtres célébraient déjà cette fête si particulière, créant ainsi un pont émouvant entre les générations.

Pour les amateurs de films plus contemporains, le genre des films de Noël s’est considérablement enrichi ces dernières décennies. Des classiques intemporels comme « Maman, j’ai raté l’avion » (1990) ou « Love Actually » (2003) côtoient désormais des productions plus récentes telles que « La Princesse de Chicago » (2018) ou « Klaus » (2019) sur Netflix. Des films plus accessibles, en couleurs et avec de vrais échanges… Un autre style donc, qui ne manquera pas de vous plaire, nous en sommes persuadés !