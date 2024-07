Quelques villages italiens ont annoncé proposer des maisons à 1 euro seulement. Cela vous tente ? Attention, travaux.

Vous rêvez d’Italie ? Vous avez envie de Dolce Vita, mais tous les jours ? Sachez que c’est possible, et à partir d’un euro seulement. En effet, certains villages, sur place, proposent aux investisseurs d’acheter des maisons pour pas plus de 100 centimes. Des maisons rustiques, situées dans des villes et des villages parfois idylliques. Le rêve donc, si vous souhaitez vous installer à l’étranger ! Mais pourquoi l’Italie vend-elle des maisons à 1 euro ? Ce système est assez “ancien”.

Depuis quelques années, les localités ont décidé de mettre en place cette façon de faire, pour pousser les jeunes italiens à rester sur place, mais aussi attirer les jeunes actifs étrangers à investir sur place, pour redynamiser les villes. Problème, ces maisons ne sont pas aussi belles que ce à quoi vous vous imaginez. En effet, ces dernières sont quasiment abandonnées, voire abandonnées tout court.

Aujourd’hui, ce sont 25 communes qui ont ainsi proposé des maisons à très bas prix, à 1 euro même. Le site 1eurohouses.com, spécialisé dans ce type de promotion immobilière, explique à ce sujet que les villages italiens n’ont absolument pas besoin de nouvelles constructions. La stratégie, aujourd’hui, consiste à simplement améliorer l’environnement actuel, en réhabilitant les logements presque abandonnés.

Il faudra donc effectuer des travaux… Voire même, beaucoup de travaux. Jusqu’à 50.000 euros, parfois ! Ajoutez à ces montants, les frais de notaires, etc… Et vous obtenez une maison assez onéreuse, mais beaucoup moins que si vous deviez investir sur une habitation neuve ou quasi neuve. Vous devrez aussi lancer ces travaux sous 2 à 12 mois après votre acquisition (sinon, vous aurez à payer des frais supplémentaires). Un défi de taille, donc… Mais qui pourrait bien vous intéresser, notamment si vous avez un projet immobilier ou envie de vous expatrier.