Café : ces lourds effets de la caféine sur le corps

Quel est l’effet de la caféine sur le corps ? Qu’est-ce que boire du café suppose pour notre organisme ? On vous explique tout !

C’est un fait assez bien connu aujourd’hui : si boire du café a du bon, il faut quand même en limiter l’apport. Stimulant naturel, le café comporte une molécule énergisante : la caféine. Face aux coups de mou, ce formidable breuvage peut ainsi redonner un peu de pep’s, d’énergie. Mais jusqu’à quel point la caféine est-elle excessive et qu’arrive-t-il à notre corps lorsque nous en abusons ? Il faut savoir que boire du café a plein d’impact sur le corps :

Premièrement, la caféine peut déclencher la production de cortisol (l’hormone du stress) et de l’adrénaline.

La caféine peut également bloquer certains neurotransmetteurs, qui favorisent la transmission d’un message dans le cerveau. On pense à ceux qui sont responsables de la mémoire ou du sommeil.

Attention donc à ne pas trop en prendre. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ne recommande de consommer, pas plus de 200 mg de caféine par boisson et pas plus de 400 mg de caféine, par jour. Ces dosages sont valables pour une personne en bonne santé. Si vous avez du mal à gérer le café, alors prenez en encore moins.

Attention, aussi, à où vous vous fournissez. « Les fournisseurs ne sont pas conscients de la quantité de caféine qu’ils vous donnent » explique Kenneth Jacobson, chef de la section de reconnaissance moléculaire à l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales. « Un expresso peut contenir entre 250 mg et 700 mg de caféine, et certaines boissons énergisantes peuvent en contenir 500 ou 600 mg. Trop de café peut entraîner des maux de tête, une accélération du rythme cardiaque (palpitations), des bouffées de chaleur… Si jamais vous faites face à ce type de “symptômes”, il est recommandé de vite boire de l’eau. Cela permettra de diluer la caféine et de l’éliminer.