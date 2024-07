Sibérie : cet homme est le plus seul au monde !

En Sibérie, un homme d’un peu moins de 70 ans a décidé de vivre en totale autarcie. Il se trouve actuellement au cœur de la pampa sibérienne.

Certaines personnes décident de vivre une vie reculée, loin de la civilisation qui est la note. C’est le cas de Samuil, aujourd’hui âgé de 67 ans, qui il y a vingt ans environ, a décidé de tout quitter pour aller s’installer dans une région isolée de Sibérie (en Russie). La raison ? Sa famille est décédée. Face à la peine et au chagrin, ce dernier est ainsi parti s’installer à quasiment cinq heures de route de la première grande et grosse ville à proximité. Aujourd’hui, il est perçu comme étant l’homme, le plus seul au monde. Et son mode de vie va de pair avec sa situation. Ce qu’il est obligé de faire, tous les jours, est loin (pour ne pas dire très loin) de nos standards.

Pour autant, pas question pour lui de partir. « Pour être honnête, je n’aimais pas vivre dans le village. Je suis plutôt habitué à vivre ici… Je ne veux pas partir »… Même si les défis auxquels il est exposé sont quotidiens. Premièrement, il doit se chauffer, tous les jours, puisqu’il fait moins de 70 degrés au total, chez lui. Enfin, il doit composer avec les animaux sauvages, comme les ours ou encore les loups. « J’ai vu de nombreux ours passer devant ma maison. Ils se promènent autour de ma maison. Mes chiens aboient toujours. Dieu merci, ils ne rentrent pas à l’intérieur, ils pourraient être très dangereux ». Pour se nourrir, Samuil chasse, notamment le lapin. Il est aussi parfois obligé, donc, d’effectuer quelques marches pour se rendre jusqu’à la civilisation, pendant les mois les plus chauds de l’année.

L’avantage du froid ? Les températures glaciales font que Samuil n’a pas besoin de congélateur pour conserver la fraîcheur de sa nourriture, mais il doit veiller à ce que celle-ci soit bien conservée pour ne pas attirer l’attention des ours. Enfin, Samuil doit faire attention à ce que le froid ne pénètre pas chez lui. Les fenêtres de sa cabane sont en effet assez… Fines. “Si j’avais une vraie fenêtre, il ne ferait pas si froid dans la maison », explique-t-il, ajoutant qu’il se réveille souvent avec les cheveux « gelés ». Une décision surprenante, mais que pas mal de Russes décident de suivre. L’appel de la nature, mais aussi les drames familiaux et les persécutions religieuses ont poussé des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes à opter pour ce style de vie !