Un animal disparu depuis 50 ans, ramené à la vie ?

En Australie, des chercheurs ont découvert le crâne d’un animal disparu et affirment être en mesure de pouvoir le ramener à la vie, assez rapidement.

Et si, grâce aux capacités actuelles en matière de science, il était désormais possible de ramener à la vie des animaux disparus depuis bien longtemps déjà ? Cette question a le mérite d’être posée. Quasiment 110 ans après une exceptionnelle découverte, celle-ci pourrait tout changer pour le tigre de Tasmanie. Cette espèce animale, observée pour la dernière fois en 1936, a été officiellement déclarée éteinte, en 1986. Cet animal, qui a l’apparence d’un chien tout en arborant des rayures de tigre sur le bas du dos, était le seul prédateur australien de type marsupial qui vivait autrefois sur tout le continent, avant de se limiter à la Tasmanie il y a environ 3 000 ans.

Le projet de le ramener à la vie est bien réel. Il est directement mené par la société américaine, Colossal. Celle-ci est spécialisée dans la lutte contre les extinctions ainsi que dans la préservation des espèces. Elle travaille actuellement sur la question du mammouth laineux et le dodo. En ce qui concerne le tigre de Tasmanie, une tête de l’animal a été retrouvée dans un seau, parfaitement bien conservé, au sein d’un musée de Melbourne, en Australie.

« Il s’agissait littéralement d’une tête dans un seau d’éthanol au fond d’une armoire, qui avait été jetée là sans aucune peau, et qui était restée là pendant environ 110 ans. C’était assez putride, un spectacle tout à fait horrible. Les gens avaient découpé de gros morceaux », a affirmé le professeur Andrew Pask, responsable de la recherche sur la restauration génétique. Cette découverte est essentielle, car cette tête contient des éléments essentiels pour reconstituer le génome de l’animal, comme de l’ARn ainsi que des gènes actifs. Avec cette découverte, des informations relatives aux yeux, au nez, à la langue et à d’autres parties du visage de l’animal ont été obtenues… Pour un retour plus rapide que prévu ?