Tourisme : les fêtards, bientôt bannis ?

En République Tchèque, la ville de Prague a annoncé son intention d’interdire les tournées des bars. La France, bientôt concernée ?

Il y a quelques jours, la ville de Prague a pris une décision qui pourrait marquer un véritable tournant dans l’univers du tourisme. En effet, la capitale tchèque a confirmé son intention d’interdire les virées nocturnes (aussi appelé pub-crawl ou tournée des bars). Son objectif ? Ne plus attirer que les touristes amadoués par le faible prix de la bière, mais plutôt des touristes “cultivés” qui feront vivre et rayonner la ville, le pays tout entier. Des voyages, qui, s’ils détruisent la santé (très clairement) sont également désastreux pour les villes en question et leur patrimoine. Une idée que bon nombre de villes européennes pourraient être tentées de suivre.

Si certains y voient une tendance marketing, dans le but de faire parler, d’autres y voient une décision franchement compliquée au niveau financier, puisque les clients concernés pourraient bien être amenés à se rendre ailleurs dans la région. Et si les résultats sont bons, alors des villes comme Santorin, comme Barcelone ou même Rome, pourraient être tentées de prendre une décision similaire, quand bien même les enjeux sont un peu différents (ruelles bondées, explosion des prix de l’immobilier, gestion des déchets. Autres soucis, les vols qui ne coûtent rien. Dans certains (rares) cas, un vol Ryanair à Prague, par exemple, coûterait presque moins cher qu’une soirée sur Paris.

Prague est « à la recherche d’un touriste plus cultivé, plus riche […] et non pas d’un touriste qui vient pour une courte période uniquement pour s’enivrer », a pour sa part tenté de justifier Jiri Pospisil, un conseiller municipal. Une tendance qui n’est pas si nouvelle que ça., les capitales européennes ayant opéré un vrai changement dans leur façon de faire depuis 5 ou 6 ans maintenant. Certaines villes en ont en effet marre d’être associées à l’alcool et la beuverie. Résultat, certains touristes pourraient être tentés d’aller ailleurs, alors même que Prague est une ville magnifique, au patrimoine exceptionnel, que nous vous invitons à découvrir !