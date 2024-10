Salle de bains: des virus inconnus ont été découverts

Aux États-Unis, une étude a découvert plus de 600 virus vivant dans nos brosses à dents ou nos pommeaux de douche. Pas de panique toutefois, ces derniers sont essentiels !

Nos brosses à dents ou pommeaux de douche, sales ? La réponse est oui. En effet, des virus jamais découverts auparavant ont été décelés sur ces équipements, pourtant hautement essentiels à notre hygiène. Ne vous inquiétez toutefois pas trop. En effet, cette découverte réalisée par les chercheurs de l’université Northwestern, dans l’Illinois, aux USA, pourrait être une bonne chose… Quand bien même, il s’agit là d’une découverte stupéfiante, car ces virus ne nous feront aucun mal, bien au contraire. Leur objectif, leur mission ? Détruire les autres micro-organismes, ceux qui cette fois-ci, ne sont pas vraiment bons pour nous.

Les micro-organismes recueillis dans le cadre de l’étude sont appelés bactériophages ou « phages ». Il s’agit de virus qui infectent et se répliquent à l’intérieur des bactéries. Ces phages sont principalement étudiés pour leur potentielle utilisation dans le traitement de bactéries résistantes aux antibiotiques. En d’autres termes, dans nos salles de bains, se trouvent peut-être la réponse à un problème médical amené à prendre de plus en plus d’ampleur au cours des années à venir.

« Nous avons trouvé de nombreux virus que nous connaissons très peu et beaucoup d’autres que nous n’avions jamais vus auparavant. C’est incroyable de voir à quel point la biodiversité est inexploitée tout autour de nous. Et il n’est même pas nécessaire d’aller loin pour la trouver, elle est juste sous notre nez » se réjouissent d’ailleurs les chercheurs en charge de cette étude. Un projet né d’une simple curiosité, l’idée était de savoir quels sont les micro-organismes qui vivent au sein de nos domiciles. Au final, ce sont plus de 600 virus qui ont ainsi été découverts au cours de cette grande étude. Et sur les analysées réalisées, très peu de similitudes entre les échantillons ont été décelées. Cela souligne l’incroyable diversité des virus.