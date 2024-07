Twitch : un disparu, retrouvé lors d’un live !

Sur Twitch, un jeune homme a effectivement été retrouvé après qu’il a été porté disparu depuis plusieurs semaines. Comme quoi, internet peut faire des merveilles !

Internet est parfois surprenant. On peut y voir toutes sortes de choses. Et récemment, via un live Twitch, un jeune homme de 17 ans, disparu depuis plusieurs semaines, a été retrouvé. Comment ? Ce dernier se promenait, ni plus ni moins, et a été filmé en live. En effet, Troy Coleman a disparu le 21 mai dernier, dans le comté de Mt. Morris, dans l’État du Michigan, aux États-Unis. En raison de l’absence de pistes dans l’enquête sur sa disparition, Troy aurait été considéré comme mort.

Personne n’a eu aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Mais chose incroyable, celui-ci est réapparu, de manière tout à fait naturelle et décontractée, sur le live de FaZe Lacy. Il s’agit d’un streamer plutôt connu. En effet, ce dernier se filmait dans les rues de Miami, lorsque Troy, torse nu et short vert sur lui, a été aperçu en train de marcher dans la rue. Il s’arrête alors et discute avec les deux streamers avant de faire de même avec les personnes d’une autre table.

Finalement, la conversation s’achève et l’adolescent torse nu reprend sa route. FaZe Lacy ne pensait alors pas qu’il s’agissait de quelqu’un de recherché. C’est en consultant les messages qui lui ont été envoyés, qu’il découvre le mail d’une personne qui affirme être le frère du jeune homme avec qui il a échangé, lui expliquant même qu’il a disparu :

« Bonjour, je m’appelle Trent Coleman et mon petit frère disparu du Michigan était sur le stream de Clix et Lacy à Miami. Il portait un short vert et ils se moquaient de lui. Il ne se drogue pas, il est schizophrène et il a 17 ans. Si quelqu’un peut me contacter à ce sujet, je lui en serais très reconnaissant. Il a disparu depuis trois mois et son cas a été mis sur la liste des homicides dans le Michigan. »

FaZe Lacy a ainsi affirmé qu’il était content de pouvoir aider cette famille qui pensait qu’il n’était même plus là. Le père de Troy, lui, estime, du coup que son fils a pu monter dans un bus avant de se diriger vers une destination lambda, Miami en l’occurrence. Pour le moment toutefois, ce dernier n’a pas encore été retrouvé. Les recherches continuent ainsi, en espérant pouvoir rapidement le récupérer.