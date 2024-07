Dark Web : ce qu’il faut savoir sur le pire endroit d’internet

Si internet est un formidable levier pour apprendre, échanger, regarder… Certains sites internet sont particulièrement dérangeants, notamment sur le Dark Web.

Internet est un drôle d’univers. En effet, si quasiment tout le monde y a accès, il faut savoir qu’une place un peu plus “sombre” existe. Il s’agit du Dark Web. Un endroit effrayant pour une immense partie des gens qui sont au courant que cet endroit existe. Le Dark Web, c’est un monde ou les règles n’existent pas. Les internautes qui s’y rendent peuvent trouver de tout. Mais pour y accéder, ce n’est pas aussi simple que ça puisqu’il faut utiliser un navigateur spécifique qui renvoi ensuite vers des sites cryptés, qui permet de rester anonyme. Car oui, sur le Dark Web, vous retrouverez pas mal de choses totalement illégales.

Certains sites sont même catégorisés comme étant “diaboliques”. Sur TikTok, un utilisateur répondant au nom de Spooky a dévoilé ce qu’il affirme être le site web le plus étrange au monde. « Ne cherchez pas à visiter ce genre de sites web. Ils peuvent détruire votre ordinateur, voire votre santé mentale ». Ce site, nous en tairons le nom. Et même si celui-ci n’existe plus, il en reste quelques vestiges. Un site internet qui se prétend être en lien avec l’émancipation féminine, mais qui, dès que vous cliquez dessus, prend le contrôle de votre ordinateur.

Des scripts prennent le contrôle de votre ordinateur, forcent le volume à être le plus élevé possible et le mettent en mode plein écran. Il est impossible de quitter le site à moins de débrancher l’ordinateur, aucune autre méthode ne fonctionnant. Des images douteuses de personnes apparaissent alors. Et si vous n’êtes pas au courant que vous allez devoir débrancher l’ordinateur pour ne pas les voir, ces dernières vont tourner en boucle. Un conseil : privilégiez l’internet classique et évitez les sites douteux.