Sommeil : pourquoi est-ce qu’on croit tomber dès qu’on s’endort ?

Souvent, au moment de s’endormir, nous avons l’impression que nous sommes en train de nous endormir. Mais pourquoi ? À quoi est-ce que cela est dû ?

C’est arrivé à tout le monde : on s’endort et tout d’un coup, on se réveille en sursaut, après avoir rêvé que nous étions en train de tomber. Cette sensation est bien connue des scientifiques. Il s’agit d’une « secousse hypnique » ou d’une « secousse myoclonique ». Cela se produit en fait parce que le corps s’occupe de réguler la fonction musculaire. En effet, au repos, nous n’en avons pas vraiment besoin, du coup l’organisme commence, peu à peu, à se réguler. Sur TikTok, le Dr. Z, qui est l’un des plus suivis, est revenu sur le sujet. “Des choses, comme le stress ou le manque de sommeil », peuvent effectivement provoquer ce type de sensation.

« Il a également été démontré qu’un excès de caféine pouvait provoquer des secousses hypniques.” Mais est-ce pour autant la seule explication ? Non. Pas du tout même puisque la vérité se trouverait ailleurs. « Mais l’explication neuroscientifique de ce phénomène est que lorsque le cerveau passe d’un état d’éveil à un état de somnolence, il peut parfois interpréter à tort le signal comme une chute potentielle.” En traduisant cette explication en une phrase plus française, le cerveau aurait en fait l’impression, en passant de la phase active à celle du sommeil, qu’il serait en train de tomber.

Il enverrait alors un message à l’ensemble du corps pour qu’il fasse attention et qu’il se remette droit. Le docteur de TikTok a déclaré que certains experts pensent également qu’il s’agit d’un phénomène évolutif, visant à s’assurer qu’une personne puisse réagir à temps en cas de danger. En gros, le cerveau se teste. On savait déjà qu’il était une formidable machine, mais à ce point-là ? Rassurez-vous donc, rien de très grave. Inutile de s’inquiéter, cette réaction serait tout à fait naturelle.