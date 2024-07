Homme-lézard : une incroyable transformation

Erik Sprague est un homme-lézard. Du moins, c’est ce qu’il affirme être. Mais pourquoi ? Et comment en est-il arrivé là ? On vous explique tout ça !

Erik Sprague n’est pas un homme comme les autres. C’est même plutôt un homme-lézard. Du moins, c’est ainsi qu’il se présente. La raison ? Il a procédé à de très nombreuses transformations physiques, qui lui donnent une apparence pour le moins surprenante. Il est allé jusqu’à couper sa langue en deux et aiguiser ses dents avant de s’encrer de tatouages écailleux verts. En voilà un qui va donc jusqu’au bout de ses idées. Mais pourquoi en arriver là ? Plus jeune, il est en fait devenu tout simplement accro à divers films et émissions, comme Godzilla.

Cela lui est resté dans la tête, au point de lui donner des idées. Et il s’est officiellement présenté au monde il y a quelques jours, en apparaissant à l’émission This Morning, au Royaume-Uni. « Je suis devenu fan de la façon dont les reptiles traversent toutes les cultures et l’histoire. Où que vous alliez, on vous raconte l’histoire d’un homme-lézard ou d’un reptile », a déclaré Erik Sprague. « Il y a le serpent dans le jardin d’Éden. Les reptiles occupent une place très spéciale dans la conscience humaine et, en tant qu’artiste, c’est quelque chose que j’ai eu l’impression de pouvoir exploiter ».

Une apparence à couper le souffle, comme l’a avoué la présentatrice, qui a également eu du mal à se remettre des nombreuses modifications effectuées par ce dernier. Il s’est ainsi coupé la langue en 1997 et s’est fait poser des implants sur le front, pour avoir une apparence plus proche du lézard (cela lui a d’ailleurs valu des hallucinations et des vomissements). Pire encore, il s’est implanté du téflon sur le crâne, ce qui aura duré six heures au total, avant de se faire limer les dents. Une transformation totale et quasi-complète, qui, comme il l’affirme a totalement changé sa vie (et honnêtement, on veut bien le croire) !