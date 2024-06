Vacances : ils sont envoyés au mauvais endroit !

Un couple de britanniques s’est retrouvé à des milliers de kilomètres de là où ils devaient se rendre. Une histoire absolument invraisemblable !

Des vacances qu’ils n’oublieront pas. En effet, un couple de britanniques s’est retrouvé à des milliers de kilomètres de la destination initialement prévue. Une histoire invraisemblable, puisque si nous sommes effectivement habitués à ce que des valises disparaissent en étant envoyées à gauche ou à droite, c’est bien l’une des toutes premières fois qu’on parle de personnes qui sont envoyées à droite ou à gauche. Andrew et Victoria Gore pensaient effectivement partir en Espagne pour passer quelques jours off, en famille.

Originaire du Pays-de-Galles, le but était de fêter les 47 ans d’Andrew ! Le couple, handicapé, a été pris en charge sans les autres passagers classiques. C’est ici que l’erreur a été commise. En effet, une fois que leur vol Ryanair a atterri, il est apparu clairement qu’ils se trouvaient à Kaunas, en Lituanie, et non à Barcelone, leur destination prévue. “Nous sommes partis de nombreuses fois et avons toujours bénéficié d’une assistance spéciale, ce n’était donc pas nouveau pour nous” a expliqué Victoria, la femme d’Andrew, à la presse, ayant toujours un peu de mal à en revenir.

Les cartes d’embarquement, quant à elles, ont bien été vérifiées à plusieurs reprises. “J’ai demandé à l’hôtesse de l’air si nous pouvions nous asseoir ensemble, car j’ai peur de l’avion. Elle a vérifié notre carte d’embarquement et nous a placés dans la deuxième rangée”. Et comme si leur peine n’était pas déjà assez importante, les deux ont dû parcourir 200 kilomètres en voiture pour rejoindre Riga, en Lettonie, pour ensuite prendre l’avion en direction de Barcelone. Ce n’est qu’après une longue, très longue journée, que leur destination finale a finalement été atteinte. Une sorte d’immense escale, en somme, qu’ils ne sont pas près d’oublier ! Et vous, comment auriez-vous réagi à la place de ce couple ?