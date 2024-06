Zoo, animaux et chutes d’eau : la Chine amuse internet

En Chine, après les découvertes réalisées dans certains zoos, voilà qu’une chute d’eau naturelle ne serait en fait… Pas si naturelle que ça.

La Chine est souvent pointée du doigt pour ses drôles de décisions. On se souvient notamment que dans certains zoos, des chiens, voire des humains, ont été déguisés en lion ou en ours, pour faire croire aux visiteurs qu’il s’agissait alors de vrais animaux. Problème, les imitations étaient vraiment mal faites, et ces images ont fait le tour du monde, amusant énormément de monde, il faut le dire. Et une fois encore, l’Empire du Milieu fait parler pour une annonce assez similaire. Sur place, à la montagne Yuntai, une attraction touristique attire des millions de personnes à travers le pays. Il s’agit d’une cascade. Enfin, presque, car une cascade est supposée être une formation naturelle depuis laquelle de l’eau s’écoule d’une grande falaise.

Mais un randonneur a effectué une découverte qui, malheureusement, pourrait porter un grave impact à la réputation de ce site. Sur internet, celui-ci a d’ailleurs partagé la vidéo sa trouvaille sur les réseaux sociaux, suscitant une vive controverse. Et si la cascade du mont Yuntai n’était finalement pas ce qu’elle prétend être ? Elle qui détient le titre de plus haute chute d’eau ininterrompue de Chine, serait en fait alimentée par un tuyau construit directement dans la paroi rocheuse. Publiée par l’utilisateur « Farisvov » sur Douyin, la légende se lit comme suit : « Celle qui raconte comment j’ai traversé toutes les difficultés pour atteindre la source de la chute d’eau de Yuntai et n’y voir qu’un tuyau ».

Une enquête a ensuite été ouverte par les forces de l’ordre, la vidéo ayant été diffusée et regardée à des millions de reprises. Les exploitants du site ont ainsi été invités à s’expliquer, ces derniers expliquant qu’en fait, ils avaient procédé à une « petite amélioration » pendant la saison sèche pour que l’expérience reste intéressante pour les visiteurs. Site naturel reconnu, les chutes de Yuntai, à 312 mètres environ de hauteur, sont très appréciées des locaux qui, in fine, pourraient bien décider de s’en détourner pour d’autres destinations, moins artificielles.