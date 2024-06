Après 2 semaines, il découvre que sa femme est un homme

En Indonésie, un homme a découvert, près de deux semaines après son mariage, que son épouse était en fait un homme.

Une découverte pour le moins… Surprenante. En effet, en Indonésie, un homme s’est marié avant de découvrir deux semaines plus tard que sa femme était en fait, un homme. AK, de son prénom, a rencontré Adinda Kanza sur les réseaux sociaux en 2023. Les deux commencent ainsi une relation, qui va durer plus d’un an, se rencontrant en vrai à plusieurs reprises. Lors de leurs premiers échanges, Kanza porte le niqab, cette tenue traditionnelle qui lui recouvre alors tout le visage. Estimant que Kanza était une fervente pratiquante, AK ne se pose pas vraiment de question. Après plusieurs mois, une cérémonie de mariage est officiellement annoncée. Celle-ci aura lieu chez AK, le couple étant assez pauvre et Adinda Kanza n’ayant plus de famille (du moins, selon ses dires).

Mais plusieurs jours après s’être dits oui, celle-ci refuse d’avoir un quelconque rapport sexuel, portant même son niqab à la maison. De quoi mettre la puce à l’oreille d’AK, qui décide alors de mener sa petite enquête… Et ses découvertes vont vite le décevoir. En effet, Adinda Kanza s’appelle en fait Esh, est un homme qui a pour habitude de se travestir depuis 2020 et dont la famille est bel et bien vivante ! Les parents d’Esh ne savaient d’ailleurs même pas que leur enfant était en couple et qu’il s’était marié.

Rapidement, la police a été invitée à se rendre chez AK pour échanger avec Esh et éventuellement l’arrêter. “Si vous regardez leurs photos de mariage, Adinda ressemble exactement à une vraie femme. Il a également une voix et un ton doux, donc il n’y avait aucun soupçon sur le fait qu’il soit une femme.” ont-ils expliqué avant de finalement l’embarquer. Mais pourquoi une telle affaire ? Esh souhaitait en fait piller et profiter des ressources d’Ak avant de partir pour commettre un autre délit. Il est accusé de fraude et risque 4 ans de prison.