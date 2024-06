Dormir dans cette position est mauvais pour votre santé !

Dormir dans cette position si connue et appréciée pourrait être particulièrement dangereux pour votre santé. Voici comment vous devez donc procéder !

Dans le monde, ce sont entre 15 et 20% des gens qui souffrent d’insomnie. Mal dormir, c’est effectivement le quotidien de beaucoup de personnes à travers la planète et pour l’immense majorité, c’est un problème récurrent qui est difficile voire, quasi-impossible à traiter tant il est ancré. Les raisons liées à cela sont multiples. Stress et anxiété, mode de vie décalé ou simplement… Mauvaise position au moment de trouver le sommeil.

Hé oui, sachez que la façon dont vous vous endormez peut impacter la qualité de votre sommeil, notamment si vous trouvez le sommeil en vous endormant sur le ventre. Dormir ainsi impact considérablement votre respiration, mais aussi votre dos et votre colonne vertébrale, sans oublier les sous de peau que cela peut entraîner. En effet, si vous décidez de vous endormir ainsi, vous allez exercer une forte pression sur le bas du dos.

La colonne vertébrale est en fait mal positionnée, quasiment désalignée, ce qui à la longue, peut supposer l’apparition de douleurs chroniques. En outre, pour pouvoir respirer, votre tête devra être tournée vers le côté. Or, cela suppose de tordre encore un peu plus votre colonne vertébrale. De fait, vous allez forcément vous réveiller avec des douleurs qui peuvent devenir chroniques si vous ne changez pas.

Mais ce n’est pas tout puisqu’en vous endormant ainsi, vous allez ajouter du poids sur vos organes internes, comme le cœur, les poumons et l’estomac. Votre peau pourrait aussi en pâtir. Le contact entre votre visage et l’oreiller peut supposer l’apparition de rides et de plis, qui à terme accélèrent le vieillissement de la peau. Mais alors, pour quelle position opter ? Il faut absolument vous endormir sur le dos ou sur le côté. N’hésitez pas à vous caler ensuite avec un oreiller en plus, pour être à l’aise.