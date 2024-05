Seigneur des Anneaux : de nouveaux films sont attendus !

De nouveaux films Le Seigneur des Anneaux sont attendus, à partir de 2026. Voici ce qu’on sait sur le sujet (pour le moment uniquement)

Et si un nouveau “Seigneur des Anneaux” sortait ? Sachez que ce n’est pas même une hypothèse, mais c’est bien la réalité. En effet, à l’occasion d’une conférence tenue le 9 mai dernier par David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, il a été annoncé qu’un nouveau film verrait le jour. Un film dans lequel Peter Jackson, le réalisateur iconique des trois premiers volets originel, a été directement impliqué. Ce prochain film devrait être le premier d’une série de nouveaux films revisitant le monde fantastique créé par J.R.R Tolkien. Car des histoires, il y en a beaucoup (pour ne pas dire énormément).

L’univers créé et développé par Tolkien est vaste est immense, et nécessiterait encore pas mal de long métrages pour être totalement couvert. « Le Seigneur des Anneaux est l’une des œuvres les plus populaires de Tolkien : « Le Seigneur des Anneaux est l’une des franchises les plus populaires et les plus respectées de l’histoire et représente une opportunité importante pour le cinéma.” a d’ailleurs rappelé Zaslav. Il est vrai que les trois premiers films, suivis des trois préquels ont été particulièrement appréciés. Et ce film ne sera pas le seul à voir le jour, puisque la Warner a signé un contrat pluriel, avec l’autorisation de travailler et dévoiler plusieurs de ces films.

« L’opportunité d’inviter les fans à pénétrer plus profondément dans l’univers cinématographique de la Terre du Milieu est un honneur, et nous sommes ravis de nous associer à Middle-earth Enterprises et Embracer pour cette aventure. » Rappelons qu’en outre, Amazon a dépensé et continue même de dépenser une véritable fortune pour The Rings of Power, une série directement dérivée la saga. Si le succès est contrasté, les retours restent globalement positifs. Le show était hyper attendu par des millions de personnes, les attentes étaient donc extrêmement élevées. Mais tout semble indiquer que la suite soit tout aussi bonne, voire mieux encore. En bref, vous l’aurez compris, la saga du Seigneur des Anneaux a encore de (très) beaux jours devant elle !