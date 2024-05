Combien a rapporté la première vidéo YouTube ?

Mais combien a bien pu rapporter la première vidéo YouTube à son créateur ? Vous seriez surpris du montant et de l’histoire qui se cache derrière…

Avec YouTube, il a bien fallu commencer quelque part. Considéré comme le site web le plus visité au monde après sa société mère Google, YouTube s’est taillé une place à part et est considéré comme la plateforme de partage de vidéos la plus emblématique que nous ayons jamais vue. Et si aujourd’hui on retrouve du contenu publié un peu partout, sur n’importe quelle thématique, allant du sport à la crypto-monnaie en passant par le true crime et l’e-sport, il faut se souvenir qu’au tout début, les choses étaient finalement bien différentes. En effet, la toute première vidéo publiée sur YouTube, intitulée “Me at the Zoo” (Moi au Zoo) ne dure “que” 19 secondes.

Téléchargée et mise en ligne il y a 19 ans, le 23 avril 2005 pour être précis, cette vidéo signée Jawed Karim a, à elle seule, changé internet. Sur ces images, ont peu voir le jeune homme, âgé de 25 ans à l’époque, poser devant un enclos à éléphants. « Très bien, nous voici devant les éléphants. Ce qu’il y a de bien avec eux, c’est qu’ils ont des trompes très, très, très longues… et ça, c’est cool. Et c’est à peu près tout ce qu’il y a à dire » lance-t-il. Une phrase qui n’a pas beaucoup de sens, mais qui lui a rapporté énormément d’argent.

La courte vidéo a été visionnée 321 millions de fois au fil des ans, et Karim peut se targuer d’avoir 4,7 millions d’abonnés sur sa chaîne, qui ne contient que cette seule vidéo. En effet, ce dernier a travaillé comme co-fondateur de YouTube, participant à son lancement officiel. S’il n’a jamais été payé pour son travail (car il fallait bien lancer l’outil), celui-ci a récupéré quelques actions, à hauteur de 64 millions au moment où il est parti, qui valent aujourd’hui 183 milliards, rien que ça. Pas mal, non, pour une petite séquence de 19 secondes seulement ?