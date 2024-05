Algérie : disparu pendant 26 ans, son voisin le gardait captif

En Algérie, un homme a été retrouvé près de 26 ans suite à sa disparition. Il était en fait gardé captif par l’un de ses proches, vivant même à une centaine de mètres de son ancienne maison.

Une disparition sans laisser de tracer. 26 ans plus tard, le mystère vient enfin d’être levé. En effet, alors qu’il a subitement disparu à l’âge de 17 ans, Omar Bin Omran, algérien d’origine, né à Djelfa, vient de réapparaître. Ce dernier, n’a plus donné aucun signe de vie après qu’il se soit évanoui dans la nature, sur le chemin de son école. Sa famille, sans information, sans nouvelle, craignait alors qu’il ne soit mort. Et pour tout vous dire, après 26 ans sans nouvelle, difficile de croire autre chose. À l’épique, l’Algérie était en pleine guerre civile, le gouvernement se battant alors contre des groupes rebelles et, la toute première chose à laquelle ces derniers ont pensé, c’est qu’Omar a tout simplement été victime de tirs croisés… Sans se douter que la réalité était bien différente.

En effet, ce dernier a été kidnappé par son voisin. Et le 12 mai dernier, celui-ci a été (re)découvert, chez son voisin, à près de 200 mètres de son domicile d’alors. Vivant comme un reclus, celui-ci a été découvert avec une barbe, dans la cave de sa ferme, dans un petit coin. Naturellement, le temps et les sévices ont fait qu’aujourd’hui, Omar semble sensiblement différent des autres images qui ont commencé à circuler en ligne et qui le montrent plus jeune, rasé de près et souriant, assis à côté d’un gros chien. Mais comment en est-on arrivé à une telle découverte ?

C’est le frère du kidnappeur qui a tout dévoilé. En effet, sur les réseaux sociaux, ce dernier a laissé entendre que son propre frère savait où se trouvait Omar, le tout sur fond de dispute autour d’un héritage. Selon le bureau du procureur général de Djelfa, l’homme de 61 ans, qui vivait seul, a été placé en garde à vue. Les policiers, fort de ces nouveaux indices, se sont ainsi rendus chez celui-ci pour prendre sa propriété d’assaut.

Quelques fouilles auront permis de découvrir une trappe, sous du foin, dans laquelle se trouvait Omar. Rapidement pris en charge, il a été transporté d’urgence dans un centre médical pour y être évalué et recevoir des traitements physiques et psychologiques. Face à cette nouvelle, le village n’en revient pas « Sa pauvre mère est morte alors qu’il était en captivité, sans savoir ce qui lui était arrivé, sans savoir que pendant tout ce temps, il était vraiment à côté d’elle” s’est notamment ému un voisin.