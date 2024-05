Portail USA-Irlande : les gens font n’importe quoi !

Entre les USA et l’Irlande, un portail a été installé. Sur place, les gens y font vraiment n’importe quoi, au point que tout cela pourrait vite prendre fin.

Un portail vidéo installé entre Dublin et New York fait perdre la tête aux gens. En effet, les passants n’hésitent pas à montrer ou dire tout et n’importe quoi. Initialement conçue comme une œuvre d’art, ce portail signé de l’artiste lituanien Benediktas Gylys, a finalement ouvert la porte au pire de ce que nous sommes en mesure de proposer… Au point même que le conseil municipal de Dublin ait annoncé sa volonté de prendre des mesures concrètes pour que les choses reviennent dans l’ordre.

Installé au Flatiron South Public Plaza à Broadway, sur la Cinquième Avenue (côté New York) et sur la O’Connell Street (côté Dublin) ce portail a été pensé, imaginé et conçu comme “un témoignage du pouvoir de l’art à transcender les barrières physiques”. Fonctionnant 24/24, 7 jours sur 7, il s’agit, selon Gylys, d’« une invitation à rencontrer des gens au-delà des frontières et des différences ». Et si ces rencontres ont effectivement lieu, de manière globalement très positive, une minorité de personnes s’amusent à se défouler.

On y voit notamment des patients qui se draguent ouvertement, allant même jusqu’à se passer leur numéro de téléphone. D’autres montrent leurs fesses, tandis que certains effectuent des gestes déplacés et obscènes. On y a même vu une vidéo de la police irlandaise embarquant une jeune femme totalement ivre, qui aurait dansé de manière un peu trop… Subjective. Un homme a aussi montré des photos du 11 septembre tandis qu’hier, une jeune femme a montré sa poitrine.

Des solutions doivent rapidement être trouvées pour que la situation revienne “à la normale”. En effet, dans quelques semaines, le portail sera aussi relié en Pologne, au Brésil et enfin, en Lituanie. Il est donc indispensable, pour le bien du projet, mais aussi des gens, que tout le monde participe à ce que cette expérience soit la plus réussie possible… Il serait effectivement dommage que cette expérience prenne fin avant la date initialement prévue à cause de déviances.