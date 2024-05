Cet homme a une addiction… Au verre !

Aux USA, un homme a été filmé lors d’une émission de télévision. Sa particularité ? Il a une addiction au verre, ce qui, vous l’imaginez, est plutôt surprenant.

Certaines personnes peuvent souffrir de drôles d’addictions. C’est notamment le cas d’un certain Josh. Américain d’origine, cet individu est récemment passé à la télévision, dans l’émission “My Strange Addiction” – TLC. Et comme le nom du show l’indique, ce n’est pas pour une addiction à la nourriture, à l’alcool ou aux drogues que ce dernier a été filmé, mais une addiction bien différente… Une addiction au verre ! Il explique qu’il a été initié à cette pratique après avoir lu un livre. « Au début, c’était un peu effrayant, mais une fois que j’ai réalisé que cela ne semblait pas me faire de mal, c’est devenu beaucoup plus facile pour moi de le faire », a-t-il expliqué.

Il est ensuite revenu sur le fait que sa compagne, lorsqu’elle l’a vu pour la toute première fois, a été choquée, estimant que tout cela n’était probablement pas vrai… Et pourtant ! « Quand je croque dans le verre, j’éprouve une sensation de chaleur, une sorte de picotement », explique Josh face caméra. Et du verre, il en mange. Coupes de champagne, verres à vin, ampoules électriques… Tout y passe. Ce qui le passionne le plus dans tout ça ? Non pas le goût, mais la texture. Natalie elle, sa compagne, continue toutefois de voir les choses d’un bien mauvais œil, affirmant qu’elle était inquiète pour lui.

De son côté, Josh ne semble pas vraiment faire attention aux remarques, lui qui s’est plusieurs fois coupé au niveau des gencives, des joues ou des lèvres. « Il est tout à fait possible qu’il s’agisse d’une coupure au plus profond de mon corps” explique-t-il d’ailleurs avec un grand sourire aux lèvres. Cette pratique, vous vous en doutez bien, n’est absolument pas recommandée. Bien que Josh consomme du verre, il est fortement déconseillé de le faire. Cela peut être extrêmement dangereux pour la santé, au point même de vous coûter la vie. De nombreuses micro-coupures au sein de votre organisme peuvent s’infecter et nécessiteront de lourdes opérations. Évitez donc, vous aussi, de vous laisser tenter, au risque d’horribles douleurs.