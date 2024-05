Alors qu’on pourrait penser que certaines des mers qui se trouvent à proximité de la France sont plutôt calmes… C’est finalement tout l’inverse. Demandez donc à ce navire norvégien ce qu’il en pense !

Une situation dans laquelle, personne n’aimerait se retrouver. La mer, c’est un endroit qui peut faire peur et qui, pour beaucoup, représente bien des dangers, et ce, quand bien même vous vous trouvez au sein d’un énorme navire. Car quand mère nature souhaite reprendre ses droits, elle le fait et parfois sans crier gare. C’est notamment ce qu’il s’est passé il y a quelques années, lorsqu’un bateau de commerce s’est retrouvé au cœur d’une énorme tempête. Le résultat ? Une vague monstrueuse de 15 mètres a fini par dévorer un navire en mer. Et si on en parle aujourd’hui, c’est parce que la vidéo est en train de refaire un buzz assez incroyable sur les réseaux sociaux.

La raison ? Outre le fait que les images sont vraiment surprenantes, c’est la réaction de la personne qui filme ce moment qui surprend, elle qui semble vraiment s’amuser. “C’était vraiment génial” s’exprime-t-elle après que le bateau a quasiment disparu sous cette immense vague avant de réapparaître. « Je suis dans la marine et je ferais dans mon pantalon si je voyais ça » a commenté un militaire américain tandis que d’autres sont vraiment stupéfaits de voir cette réaction, « Ce n’est même pas un rire nerveux, il est clairement en train d’adorer ça !! ».

Ce que beaucoup ont également réalisé, c’est que le bateau est passé par une phase d’enchaînement en passant d’une vague à une autre. Imaginez donc un peu faire des montagnes russes (avec votre vie en jeu, quand même) et passer au-dessus d’une vague de 10 mètres pour retomber dans son creux avant de vous en reprendre une de plein fouet, de 15 mètres de haut ! Clairement, ce job n’est pas fait pour tout le monde et il vaut mieux avoir le cœur vraiment accroché avant de se lancer dans ce genre de choses… La Terre ferme, c’est quand même bien sympa, n’est-ce pas ?