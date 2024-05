COVID : pourquoi cette sensation que la vie s’est arrêtée ?

Pour beaucoup de monde, le vrai sens de la vie n’est plus depuis la période de COVID. Mais pourquoi ? Un humoriste donne son explication…

Et si notre vie à tous s’était arrêtée en 2010 – 2020, date à laquelle le COVID nous a frappés ? En effet, il est possible que vous ayez la sensation que depuis quelques années, votre existence est un peu étrange, comme jamais vraiment revenue à la normale. Bon, en même temps, la période de confinement n’a pas été de tout repos. Bien au contraire même, au point qu’elle ait considérablement bouleversé nos vies, qui sont pour certaines totalement déréglées depuis. Mike Mancusi, humoriste américain, a récemment partagé sa vision des choses, et on peut aisément affirmer que celle-ci a suscité énormément de buzz, d’intérêt.

Vue plus de 1.5 million de fois, elle semble parler à énormément de monde. Et pour cause… « Avez-vous l’impression que les quatre dernières années ont été difficiles ? « Avez-vous l’impression que les quatre dernières années de votre vie depuis 2020 n’ont pas ressemblé à la réalité ? » commence-t-il… Ajoutant par la même occasion qu’il était entré en contact avec énormément de personnes qui assurent avoir du mal à se souvenir de ce qu’était la vie avant 2020 et que celle-ci, celle qu’ils vivent actuellement ne ressemble même pas à la réalité. L’humoriste a ensuite admis qu’il vivait lui aussi cette expérience et qu’il avait fini par en comprendre la cause apparente. « La cause de ce phénomène est que nous ne vivons plus dans la réalité », affirme Manclusi.

« En 2020, nos existences se sont écrasées sur nos téléphones et dans le monde numérique, et nous n’existons plus dans notre espace physique. Nous ne nous occupons que de ce qui se passe dans notre cercle d’influence », ajoute-t-il. En bref, 2020 a marqué l’avènement de la technologie, qui a finalement pris le pas sur le réel, sur nos heures d’exposition à l’heure réelle. C’est pourquoi on a quasiment tous la sensation de vivre dans un jeu vidéo. Heureusement, il existe un bouton d’arrêt. Il suffit de fermer son téléphone et de profiter de la vie, de son extérieur, de ses proches et de ses amis, de voyager, de partir découvrir, rencontrer. En bref, il s’agit de reconnecter avec ce qui fait que notre quotidien est finalement beaucoup plus agréable.