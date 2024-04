Cet homme passe 28 ans replié sur lui-même !

En Chine, un homme a passé 28 ans replié sur lui-même à cause d’une maladie relativement rare. Aujourd’hui, il se porte beaucoup mieux !

Une histoire tragique. En effet, depuis 28 ans un chinois passe ses journées totalement recroquevillé sur lui-même. La raison ? Une rare maladie osseuse, une forme de spondylarthrite ankylosante. Il s’agit d’une arthrite vertébrale qui touche surtout les jeunes hommes. Cette maladie provoque en fait l’immobilisation totale des articulations vertébrales ainsi qu’une fusion des os, ce qui empêche de se mouvoir. Mais dans le cas de Li Hua, la maladie s’est aggravée. Au fil des années, ce dernier s’est donc peu à peu recroquevillé sur lui-même, au point qu’il finisse la tête sur ses cuisses.

Son menton est replié sur sa poitrine, son sternum est replié sur son pubis et son visage sur sa cuisse. Venant d’une famille pauvre, ce dernier n’a jamais pu payer son opération. Mais en 2020, l’argent a été récolté et une stratégie a été déployée pour permettre à cet homme de pouvoir à nouveau se tenir droit. Mais le covid est passé par là, la retardant considérablement. À l’hôpital général de l’université de Shenzhen, le docteur Tao Huiren lui a ainsi proposé une série d’opérations qui consiste à briser puis à reconstruire ses os. Problème, cela peut entraîner la paraplégie ou la mort.

La première opération s’est déroulée avec succès. Celle-ci consistait à briser et à reconstruire les os de la cuisse, afin d’élargir l’espace entre le visage et l’os de la cuisse pour les opérations suivantes. La seconde consistait à briser et reconstruire la colonne cervicale, permettant alors à Li de relever la tête. La troisième opération visait à briser les os de la colonne pour lui permettre de les remettre droit. La quatrième, enfin, consistait à remplacer les articulations de ses hanches afin qu’il puisse se tenir droit. Après un peu de rééducation, pour réapprendre à marcher, celui-ci a pu quitter l’hôpital.