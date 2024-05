Bière froide ou chaude, que choisir ?

Des chercheurs chinois ont étudié la question de la bière froide et de la bière chaude. Alors, que faut-il choisir pour cet été ?

Certes, la bière tiède n’est pas très agréable en bouche. Pour autant, la bière froide, elle, est légèrement moins chargée en éthanol. Alors que faire ? À l’heure où les températures pourraient enfin augmenter, se pose la question de savoir comment boire sa petite mousse, que vous soyez en transit, en voyage à l’aéroport ou simplement chez vous, avec vos amis et vos proches.

Une récente étude dont les résultats ont été publiés dans la revue “Matter” s’attaque à ce sujet. Les chercheurs souhaitaient en fait comprendre pourquoi les boissons alcoolisées ont un goût différent selon la température. Lei Jiang, de l’Académie chinoise des sciences, et principal contributeur à cette étude, s’est expliqué sur le pourquoi. « Il y a deux ans, le premier auteur Xiaotao Yang et moi buvions une bière ensemble. Il venait de terminer sa thèse de doctorat et m’a demandé : « Que devons-nous faire ensuite ?”

La suite ? Une question toute bête, comme il nous arrive à tous parfois d’en poser. “À l’époque, j’étais membre du comité scientifique de l’une des plus grandes entreprises chinoises de boissons alcoolisées et j’ai eu l’idée de poser la question suivante : « Pourquoi le baijiu chinois (c’est un whisky) a-t-il une concentration d’alcool très particulière, soit de 38 % à 42 %, soit de 52 % à 53 %, soit de 68 % à 75 % » ?

Résultat, les chercheurs se sont mis à essayer de comprendre pourquoi les teneurs en alcool pouvait évoluer au sein d’un seul et même verre. Dans le cas de la bière, dont la teneur en alcool est d’environ 5 %, on observe une augmentation de la structure d’éthanol lorsqu’elle est refroidie à cinq degrés celsius par rapport à la température ambiante. L’éthanol, qui apporte un goût amer et sucré à sa bière, suppose alors un meilleur goût… Mais aussi plus de puissance au verre, car plus présent. À vous de jauger, donc !