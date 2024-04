Cette ville est la plus étrange… Au monde

En Alaska, vous découvrirez la ville de Whittier, qui est l’une des villes les plus étranges au monde. La raison ? Un bâtiment ou vivent 217 personnes.

Une ville tout droit sortie d’un film de science-fiction. On vous propose aujourd’hui de découvrir Whittier, en Alaska. Une ville située à environ 60 kilomètres d’Anchorage, la capitale de cet État américain, qui ne compte “que” 217 habitants. Sa particularité ? Celle-ci est probablement la ville la plus étrange qu’il vous ait été donné de découvrir. Pour y accéder ? Il faut emprunter un tunnel à sens unique, qui se ferme la nuit. Au bout de ce tunnel ? Un seul bâtiment. Appelé Begich Towers, ce dernier servait jadis de caserne pour les forces armées avant d’être récupéré et réhabilité. Et dans ce bâtiment totalement isolé, vous retrouverez absolument de tout : un poste de police, un magasin, un cabinet médical, une église et une école.

En d’autres termes, il est possible d’y vivre sans avoir à jamais quitter les lieux. Plutôt bizarre, n’est-ce pas ? Si vous aviez encore quelques doutes, la réponse est oui. Sur Reddit, un ancien habitant de Whittier est revenu sur son séjour sur place, le qualifiant d’expérience absolument improbable. « Le fait de ne pas pouvoir partir quand on le souhaite est vraiment un sentiment étrange. Ils ferment complètement le tunnel et, de 22 heures à 5 heures du matin, vous ne pouvez ni entrer ni sortir de la ville. C’est une communauté très soudée, et les gens nous demandaient constamment d’où nous venions ».

On aurait presque l’impression que cette ville est en fait le fruit d’un film hollywoodien sur la fin du monde. Et pourtant, tout est bien vrai. Janessa, la fille du maire, documente d’ailleurs sa vie dans la ville sur les réseaux sociaux, avec pas mal de vidéos qu’elle diffuse. Reconnaissant que c’est une ville difficile dans laquelle grandir, elle ajoute qu’environ une vingtaine de personnes de son âge (la vingtaine) vivent sur place, mais que personne ne sort vraiment, puisque absolument tout le monde se connaît. La seule solution ? Quitter les lieux pour Anchorage ou une autre grande ville américaine, notamment pour étudier. Avant d’y revenir ? Certains souhaitent effectivement retourner là d’où ils viennent. D’autres, en revanche, ne se sont jamais posé la question.