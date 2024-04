USA : Il évite 99 ans de prison grâce à un simple selfie

Aux États-Unis, un homme a évité une peine de 99 ans de prison grâce à un selfie que sa mère a eu la très bonne idée de prendre.

Tout débute lorsque l’ex-compagne de Christopher Precopia affirme avoir été cambriolée, agressée. Problème, la rupture remonte à plusieurs années et Christopher affirme même ne pas se souvenir de la dernière fois qu’ils se sont vus. Pour autant, c’est bien lui qui est suspecté au point d’être jeté en prison dès le soir du 22 septembre 2017. Il risquait une peine de prison de 99 ans. La raison ? La jeune a été blessée au cours de cette violente agression, un « X » ayant été découpé dans sa poitrine à l’aide d’un cutter. Sa caution payée, Christopher retrouve la liberté, en attendant que son procès ait lieu. Dans le même temps, tout le monde s’affaire pour prouver son innocence. Et heureusement, des preuves, il y en a eu.

La nuit où son ancienne petite amie aurait été agressée, Precopia se trouvait en fait avec sa mère, Erin, dans un hôtel du nord-ouest d’Austin, au Texas, à près de 80 kilomètres des lieux du drame. Et pour couronner le tout, sa mère avait pris une photo ce soir-là, à l’heure (ou à peu près) à laquelle l’attaque est survenue. La photo montre l’accusé Precopia dans le coin au premier plan à gauche avec un autre couple à l’arrière-plan. « Heureusement, je me connecte tout le temps à Facebook, et je vérifie quand je vais quelque part » confirme pour sa part, sa mère. Il aura toutefois fallu plusieurs mois pour la justice ne décide d’abandonner toutes les charges à l’encontre du jeune homme.

Outre la photo, plusieurs déclarations sous serment auront aussi fait pencher la balance. Rick Flores, son avocat, s’est félicité de cette décision « Normalement, ce n’est pas tout blanc ou tout noir. Mais c’est l’un des cas où je peux définitivement prouver qu’il n’a pas commis ce délit ». Mais pourquoi l’avoir arrêté ? La victime a simplement expliqué à la justice avoir été troublée par le comportement de Precopia lorsqu’ils étaient en couple. Suffisant pour que la police ne décide d’intervenir. Et le vrai coupable dans tout ça ? On ne sait pas.