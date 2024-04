Siamois : que se passe-t-il si l’un des deux commet un crime ?

Que se passe-t-il si l’un des deux jumeaux siamois commet un crime ? Comment la justice peut-elle prendre en charge cette affaire ?

C’est une question que peu de personnes se posent… Mais que se passe-t-il si, chez des jumeaux siamois, l’un des deux comment un crime ? Comment le second, qui est collé au premier, est-il jugé ? En effet, il est impossible de mettre l’un d’eux en prison sans punir l’autre, ce qui pose un certain dilemme. Une question qui a d’ailleurs été nommée “Question de l’année” en 2009 par le média The Explainer, qui a bien tenté d’y répondre. Et comme vous vous en doutez, le nombre de siamois n’étant pas exceptionnellement élevé, le nombre de crimes réalisé par un couple de jumeaux l’est encore moins. Pour autant, un exemple a pu être trouvé.

Celui de Chang et Eng Bunker. Les deux ont été arrêtés à la suite d’une bagarre avec un médecin, mais n’ont jamais été poursuivis. Mais ce n’est pas tout. En effet, les deux hommes ont épousé deux femmes différentes, sans jamais avoir été accusés d’adultère ou de polygamie. Aux yeux de la loi, ils sont bien deux personnes différentes. Pour ce qui est de la question du crime… Celle-ci n’a pas trouvé sa réponse. Naturellement, dans l’intérêt de la paix sociale, nous espérons qu’il n’y aura jamais de situation où nous devrons trouver une réponse concrète à cette question.

Dans tous les cas, on observe depuis quelque temps une augmentation du nombre de sujets et de discussions en lien avec les jumeaux siamois. Les histoires se multiplient, avec notamment le mariage d’un homme avec deux siamoises ou encore le décès du plus vieux couple de siamois de l’histoire, observé il y a quelques jours seulement. De quoi mettre en avant ces personnes qui sont souvent pointées du doigt par la société à cause de cette différence, mais qui aspirent à vivre de manière tout à fait normale.