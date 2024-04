Éclipse : une chaîne de TV montre une vidéo très osée

Au Mexique, une chaîne de télévision a diffusé, cette semaine, la vidéo des parties intimes d’un homme en lieu et place de celle d’une éclipse solaire.

Une erreur pour le moins… Insolite. En effet, il y a quelques jours, avait lieu une éclipse solaire. À travers le monde, des millions de personnes ont ainsi pu en témoigner. Au Mexique, la chaîne RCG Media a d’ailleurs bien voulu tout retransmettre à la télévision, du moins quelques images plutôt sympa, pour les téléspectateurs qui ne pouvaient pas la regarder ou qui ne le voulaient pas, à cause de la crainte de se faire mal aux yeux. L’éclipse était visible depuis l’Amérique du Nord et le Mexique, alors les journalistes de la chaîne étaient tous prêts pour le grand moment. Malheureusement pour eux, une erreur a été commise.

Et pas n’importe laquelle.

La bévue s’est produite en temps réel, lorsque les images de l’éclipse ont été brièvement remplacées par la vidéo d’une paire de testicules. Oui, vous avez bien lu ! Heureusement, les producteurs de l’émission se sont vite rendus compte de leur erreur et ont été en mesure de changer les images. Malheureusement pour eux, à l’heure du numérique et où tout se retrouve assez facilement, les réseaux sociaux se sont emparés de la scène. Sur X, un internaute a plaisanté : « Ayant travaillé toute ma vie dans les médias, je ne peux qu’imaginer à quel point les cris ont été nombreux dans les vestiaires ». Pour le moment, la chaîne n’a pas souhaité réagir. On ne sait pas comment une telle chose est arrivée, ni même pourquoi. Une chose est certaine toutefois, l’image du groupe en a pris un vrai coup et il est fort probable qu’une personne ou d’autres en paie les pots cassés, à moins qu’il ne s’agisse que d’un hack ? Nous devrions en apprendre un peu plus dans les jours à venir.