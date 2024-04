Prison à vie : libéré grâce à une émission de télé !

Un homme, condamné à une peine de prison de 35 ans a finalement été libéré grâce à la rediffusion d’une émission de télévision intitulée MythBusters.

C’est une histoire exceptionnelle. En effet, alors qu’il avait été condamné à 35 ans de prison, un homme a réussi à démontrer qu’il était bel et bien innocent, 21 ans après sa condamnation. La raison ? Une émission de télévision. En effet, un vieil épisode de la série MythBusters lui a permis de prouver qu’il n’était derrière… Absolument rien. L’histoire débute en 1986. À l’époque, les frères Guadalupe et Julio Martinez, originaires de Chicago, décèdent des suites d’un incendie dans leur appartement. Une autre fratrie voisine, composée de Blanca et Jorge arrive à s’extraire de l’immeuble avant qu’il ne prenne définitivement feu. Interrogés par la police, ils affirment qu’une de leurs autres voisines avait menacé de détruire l’appartement suite au décès de son propre frère, survenu quelques mois plus tôt. Jorge, qui était alors membre du gang des Latin Kings était directement pointé du doigt.

Mais la voisine, elle, a assuré qu’il n’y était pour rien et a affirmé qu’un certain John Galvan était à l’origine de ce feu. Une version corroborée par d’autres personnes présentes ce jour-là. En bref, il ne faisait aucun doute qu’il était le coupable. Arrêté et interrogé, il passe aux aveux… Alors même qu’il disposait d’un alibi, puisqu’il dormait chez sa grand-mère le jour du drame. Plus tard, en 2007, alors qu’il se trouve en prison, Galvan regarde un vieil épisode de MythBusters et se rend compte qu’il existe un moyen de prouver son innocence. Dans l’épisode en question, le prisonnier avoue avoir allumé un cocktail Molotov avec une cigarette, mais l’épisode de MythBusters a prouvé qu’un tel geste était pratiquement impossible. Et c’est là tout l’intérêt du sujet.

Galvan était accusé d’avoir déversé de l’essence depuis le sol jusqu’au bâtiment avant de jeter une cigarette pour que le tout s’enflamme (un peu comme dans les films). Galvan a contacté son avocate, qui, par coïncidence, avait également vu l’épisode. « J’ai l’impression que nous avons tous vu des films, comme Payback, où l’on allume de l’essence dans la rue avec une cigarette et où la voiture explose, et je n’avais jamais vraiment réfléchi à la question de savoir si cela pouvait être réel ou non », a déclaré son avocate, Tara Thompson. Il a finalement été libéré en 2022.