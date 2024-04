USA : elle a les jambes les plus longues au monde !

Aux USA, une jeune femme de 21 ans détient le record des plus grandes jambes au monde. Celles-ci font plus d’1m34 ! Impactant dans la vie de tous les jours ?

Avoir de grandes jambes, chez une femme, peut parfois entraîner des difficultés à trouver l’amour. C’est notamment le cas de Maci Currin, 21 ans, qui mesure 1 mètre 80. Si elle n’est pas la plus grande femme au monde, celle-ci détient toutefois le record des plus grandes jambes, et ce, depuis quatre ans. Vivant à Austin, au Texas, la jeune femme est devenue virale sur les réseaux sociaux, en montrant toute la longueur de ses jambes (qui mesurent tout de même, 1m34) !

« Je reçois beaucoup de réactions mitigées, mais c’est normal », dit-elle. « Si quelqu’un doit détester, il détestera parce qu’il ne comprend pas. J’ai toujours été plus grande que tout le monde depuis l’école maternelle. À l’époque, je détestais ma taille parce que c’était la seule chose que les enfants pouvaient me reprocher. » Aujourd’hui, celle-ci a décidé de totalement embrasser sa taille pour donner du pouvoir à toutes celles, qui comme elle, ont cette petite particularité (dont elle est d’ailleurs prête à laisser le record à n’importe quel moment).

Mais s’il y a bien une chose qui la chagrine, c’est le fait que les hommes ne soient pas à l’aise avec l’idée de sortir avec elle, voire l’embrasser en public. Elle l’assure d’ailleurs, elle ne s’est jamais vraiment sentie à l’aise lorsqu’elle est sortie avec quelqu’un de plus petit. Non pas que cela la dérange, mais plutôt qu’elle a toujours ressenti une sorte de honte de leur part. Autre problème, les vêtements. Ses jeans sont faits sur mesure et lui coûtent une vraie fortune (entre 200 et 250 dollars par paire). D’ailleurs, cela lui coûte tellement cher qu’elle n’en a que deux ou trois qui lui vont vraiment bien.