Espace : une nouvelle découverte exceptionnelle !

Le télescope James Webb a une nouvelle fois fait parler de lui. Une nouvelle planète, avec de la lumière, a été découverte !

Le télescope spatial James Webb est l’instrument de la NASA qui permet de voir au plus loin. Encore à l’œuvre aujourd’hui, ce dernier a passé plus de deux ans et demi, date à laquelle il a été officiellement lancé (en 2021), à voyager ici et là dans le cosmos. De manière relativement fréquente, ce dernier envoie des images au siège de la NASA, afin de nous montrer des choses que nous n’aurions jamais vraiment pu voir de nous-mêmes (à moins de nous rendre dans l’espace et de partir loin, très loin). Des images qui nous ont notamment permis de faire des découvertes étonnantes, notamment sur la question des trous noirs. Et l’une de ses dernières découvertes nous laisse pantois.

En 2016, le premier télescope Spitzer a découvert sept planètes en orbite autour de la même étoile, connue sous le nom de TRAPPIST-1 dans la communauté scientifique. Des planètes que Webb a décidé d’étudier, une en particulier : la TRAPPIST-1 b. Celle-ci dispose d’une taille et d’une composition relativement similaire à celle de notre bonne vieille Terre. Et surprise, de la lumière similaire à celle émise sur notre planète a été découverte. Surprenant, quand on sait qu’elle ne se situe même pas au sein de notre système solaire. La lumière elle-même est infrarouge, et Webb a pu utiliser son instrument MIRI (Mid-infrared Instrument) pour la détecter.

Et quand on sait que la lumière est nécessaire à la création de la vie, on peut s’imaginer que toutes les théories peuvent être étudiées. « Aucun télescope antérieur n’a eu la sensibilité nécessaire pour mesurer une lumière aussi faible dans l’infrarouge moyen ». Seul problème, dans le cas de la -1 b ? L’absence d’atmosphère et la température (232 degrés). Mais à terme, les études menées pourraient offrir de nouvelles possibilités et surtout, mener à d’incroyables découvertes. Car des planètes, il y en a encore 6 à étudier.