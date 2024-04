Santé : comment faire pour rester jeune ?

Rester jeune, oui mais comment ? Beaucoup de personne se posent la question. Heureusement, nous avons un début d’élément de réponse.

Le temps passe et malheureusement, ce dernier a de plus en plus d’impact sur nous, que ce soit physiquement ou mentalement. Et si certaines personnes dépensent des fortunes pour pouvoir rester jeune et inverser les effets du temps qui passe (on pense notamment à Brian Johnson, qui dépense 2 millions de dollars par an pour tenter d’inverser la courbe), d’autres méthodes moins onéreuses et aussi simples à mettre en place permettent d’obtenir des résultats intéressants. La première des choses à faire, c’est du sport ! 150 minutes (activité modérée) ou 75 minutes (activité intense) par semaine suffisent. C’est important, car dès l’âge de 30 ans, on perd 5% de notre masse musculaire, tous les 10 ans. Il faut donc s’entretenir, pour que ces derniers restent résistants. En outre, la pratique du sport permet de conserver une densité osseuse certaine.

La seconde des choses à faire, c’est de bien manger… Sans pour autant suivre les régimes un peu “à la mode”. Il faut manger de manière saine et équilibrée. Voici le secret pour perdre du poids, sans perdre du muscle (car c’est souvent ce qui arrive chez les personnes qui décident de suivre tel ou tel régime, qui perdent ainsi que la densité musculaire plus que de la graisse). Troisième et quatrième point : le sommeil (bien dormir) et se brosser les dents. Bien dormir permet de se reposer, d’être de bonne humeur, d’être en forme et d’avoir de l’énergie à revendre. Pour ce qui est de dents, c’est surprenant oui… Mais certaines études ont montré que les personnes ayant moins de caries et de maladies des gencives semblaient avoir moins de problèmes cardiaques que celles dont l’hygiène bucco-dentaire était moins bonne.

Protégez-vous aussi du soleil ! Crème solaire et lunette de soleil permettent à la peau et aux yeux d’être bien équipé contre les rayons UV qui, s’ils sont trop puissants, peuvent être dangereux, en plus d’entraîner l’apparition de rides prématurées. Or, personne ne souhaite avoir de rides sur le front, n’est-ce pas ? Enfin, pensez à bien vous laver les mains, cela permet d’éviter la transmission de petits virus qui peuvent accélérer le vieillissement du système immunitaire.