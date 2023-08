Pourquoi il ne faut surtout pas boire de café au réveil ?

Selon certains médecins, boire du café le matin ne serait vraiment pas une bonne idée. On vous explique pourquoi ces derniers pensent ça.

Vous avez pour habitude de prendre une bonne tasse de café, de bon matin ? Et si on vous disait que cette façon de faire n’est pas la bonne ? En effet, le Dr. Karan Raj, qui s’est fait connaître sur TikTok en donnant des conseils en tout genre, a récemment évoqué le sujet de la caféine. Selon lui, si une boisson chaude est une super idée pour commencer sa journée, le café doit être préservé pour plus tard. « Ne buvez pas de café au début de la journée : « Ne buvez pas de café le matin pour vous réveiller » a-t-il notamment expliqué, ajoutant par la suite. Votre corps se réveille naturellement le matin : « Votre corps vous réveille naturellement avec du cortisol, vous avez un pic de cortisol le matin.”

Pour information, le cortisol, c’est l’hormone du stress. « Gardez donc votre café jusqu’à un peu plus tard en milieu de matinée, lorsque votre taux de cortisol diminue et que votre énergie baisse – c’est à ce moment-là que vous obtiendrez un regain de caféine.” Mais cette erreur n’est pas la seule que nous ferions… La première de cette seconde liste, c’est d’éteindre son réveil. Cela donne la sensation au corps d’entrer dans un nouveau cycle de sommeil. Résultat, vous êtes vraiment fatigué, même au réveil.

Seconde erreur, les écrans. On fait passer son cerveau en mode alerte. Une série de conseils qui suscite le débat tant ses habitudes sont ancrées. Mais alors, que faire de sa matinée ? La réponse serait : se lever tranquillement, prendre son petit-déjeuner (avec un thé ou décaféiné) et commencer ensuite à regarder son téléphone. Les internautes, en tout cas, n’ont pas manqué de réagir. « Mais Doc… ces cinq roupillons supplémentaires sont le meilleur moment de la matinée« . Un autre utilisateur a plaisanté : « Les gens ne sont pas en sécurité près de moi tant que je n’ai pas bu mon café du matin ». Une troisième personne a déclaré : « Merci, docteur. Des informations étonnantes comme toujours ».