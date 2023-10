100 ans : quel est le secret d’une longue vie ?

Mais quel est donc le secret de ces personnes qui vivent longtemps voir… Très longtemps ? On tente d’étudier le sujet. C’est parti !

Vivre longtemps ? C’est un projet que beaucoup de personnes ont. En effet, vous comme nous, chez We Like It, nous avons envie de rester ici le plus longtemps possible. Pour autant, difficile de savoir comment faire pour s’y prendre. S’il existait UNE méthode miracle, vous pensez bien qu’on serait déjà des millions à la suivre. Aujourd’hui, on sait seulement comment faire pour ne pas mourir jeune ! Faire du sport, bien manger, se faire suivre par un médecin, éviter l’alcool, le tabac et les drogues… Mais si je vous disais que certaines personnes ont, semble-t-il, percé le secret de la longévité ? Une dame âgée de 101 ans a récemment expliqué que, selon elle, pour vivre longtemps, c’était… De boire de la tequila.

Une autre personne est plus ou moins allée dans le même sens. L’idée ? Rester active, mais aussi boire, de temps en temps, un peu d’alcool. Une autre dame ayant atteint l’âge de 100 ans a déclaré que son secret était de ne pas parler aux hommes étranges, tandis qu’une femme ayant atteint l’âge de 108 ans a affirmé que la clé d’une longue vie était d’avoir des chiens plutôt que des enfants. Certains vont même plus loin, en affirmant suivre des régimes spécifiques, comme le régime Pégan. Un médecin assure d’ailleurs avoir réussi à rajeunir son corps de 20 ans. En bref, beaucoup de solutions.

Et si le secret se trouvait finalement du côté du Japon ? En effet, le pays du Soleil Levant a l’une des espérances de vie les plus élevées au monde, avec plus de 4 ans d’avance que chez nous, européens. Plusieurs points pourraient expliquer cela. Une alimentation saine ainsi qu’un mode de vie actif. Les seniors participent d’ailleurs à une routine d’exercice, appelée “Radio Taiso”. Un programme d’exercice qui débute tous les matins à 6h30 et qui est diffusé sur la radio publique. Et c’est simple, tout le monde peut s’y joindre. Des émissions qui ont débuté dans les années 1920. Durant ces quelques minutes d’exercice, vous allez participer à des séries de mouvements et d’entraînements, qui se réalisent simplement à l’aide du poids du corps.