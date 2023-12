Une récente étude démontre que les jeunes de la génération Y (les Millenials) auraient besoin de 485.000 euros à l’année pour vivre correctement.

Combien d’argent gagner, pour être heureux au quotidien ? Empower, société financière américaine, a récemment réalisé un grand sondage auprès de 2.034 personnes, afin de mieux cerner les besoins des individus. Petite particularité, une partie de ces 2.034 personnes font partie du groupe des “Millenials”, à savoir les personnes qui sont nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. Il s’avère que leurs exigences sont assez importantes. En effet, selon l’entreprise, ces derniers réclament près de 485.000 euros à l’année pour vivre décemment. Rien de très surprenant toutefois. En effet, les études démontrent que cette tranche de la population fait partie, à la base, de celle qui gagne le plus. Jamais, pour eux, les salaires n’auront été aussi élevés.

Selon Vice, une analyse du blogueur économique Kevin Drum a montré que le millénaire moyen gagne 25 % de plus à l’âge de 40 ans que les baby-boomers, en tenant compte de l’inflation. La génération suivante, qu’on appelle la génération Z, aurait quant à elle, besoin d’un peu moins de 300.000 euros pour vivre correctement. Dans tous les cas, l’immense majorité des sondés (71%) a avoué souhaiter gagner un peu plus d’argent. Tout le monde, enfin, semble s’accorder pour dire que le plus important reste l’équilibre envie professionnelle et vie personnelle.

Ainsi, 44 % des participants, dont 58 % de la génération Z et 55 % des millenials et de la génération X, ont déclaré que « le bonheur financier passe par un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ». Enfin, cette même étude tend à démontrer que la jeune génération opte pour l’épargne douce, afin de préparer la retraite. Une manière d’anticiper, alors que celle-ci pourrait bien être amenée à disparaître dans les années à venir (tout du moins, reculer le plus loin possible).