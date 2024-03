Temu buzz après son programme de distribution de cash

Temu ne cesse de faire des émules. Récemment, son programme de distribution de cash a d’ailleurs suscité beaucoup d’intérêts… Mais attention !

Sur les réseaux sociaux, l’application Temu a subitement fait parler d’elle. La raison ? L’envoi, gratuit (du moins, en substance) de 30 euros environ à certains utilisateurs. En d’autres termes, pas mal de monde s’est subitement mis à gagner de l’argent, comme ça, sans vraiment rien faire. Que ce soit sur Instagram ou Twitter, les gens n’ont pas hésité à partager l’annonce. Et ce « don d’argent gratuit » de la part du site de vente en ligne a rendu les médias sociaux complètement fous. Malgré tout, il faut faire attention. Car avec Temu, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre. Le principe est pourtant très simple. Vous partagez un lien à un proche ou plusieurs, ces derniers s’inscrivent et leur inscription vous permet de générer du cash. Mais deux choses l’une.

Premièrement, Temu est connu pour proposer des produits de piètre qualité, venus de Chine, à des prix dérisoires, trop beau pour être vrai. Le second point, c’est qu’après analyse des règles concernant ce don d’argent, on se rend bien compte que vous vous faites avoir. Premièrement, Temu dispose de la capacité d« annuler, changer, suspendre ou modifier tout aspect du programme à tout moment, y compris, mais sans s’y limiter, la disponibilité des récompenses ou d’autres avantages sans préavis ». Second point, Temu peut simplement vous proposer de vous donner des crédits et non pas de l’argent en cash. Enfin, et c’est beaucoup plus problématique, si vous adhérez au programme, vous donnez essentiellement à Temu l’accès à un grand nombre de vos données à des fins de publicité et de promotion.

Votre visage, votre corps, votre voix… Tout cela est à la disposition de l’entreprise. À vie. Dans 10, 20 ou encore 40 ans, vous pourrez tomber sur des publicités Temu qui utilisent l’ensemble de vous-même, sans pouvoir y faire quoique ce soit. Face au buzz suscité, les dirigeants de l’application ont été forcés de réagir. « Certains participants à notre récente campagne Cash Reward ont exprimé leur inquiétude quant aux conditions générales de la promotion. Pour rassurer nos clients, nous avons modifié les conditions générales afin de préciser que nous n’utilisons les noms d’utilisateur et les photos de profil dans le cadre de cette promotion que pour la fonctionnalité de parrainage et l’annonce des gagnants ». Suffisant pour vous convaincre ?