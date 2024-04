Que regrettent le plus, les personnes agées ?

Sur les réseaux sociaux, des vidéos apparaissent afin de découvrir ce que regrettent le plus les personnes âgées. Et les réponses sont souvent les mêmes.

De plus en plus, on voit apparaître sur le net, des vidéos de type “Quel est le plus grand regret de votre vie” ? En effet, que ce soit sur YouTube, Facebook ou encore TikTok, on voit apparaître sur les plateformes, un grand nombre d’images de personnes qui interviewent des personnes plus âgées (70 à 80 ans) pour leur demander ce qu’elles regrettent le plus. C’est notamment le cas de @Yaribachi. Et les réponses, finalement, sont quasiment toutes les mêmes.

Dans les vidéos publiées, on voit une personne dire qu’elle regrettait le fait de ne pas être resté chez elle plus longtemps, pour voir ses enfants grandir. Une autre personne a affirmé que les gens devraient « profiter de chaque phase » de la vie et « chérir » plus de moments. Un second groupe de personnes affirme, pour sa part, regretter le fait de ne pas s’être assez mis en avant. Tous se seraient « ouverts à plus d’expériences », exhortant les autres à « être fidèles à eux-mêmes, à ce qu’ils sont ». Quid de l’argent ? Car c’est aussi l’un des sujets qui revient le plus souvent.

À la question, de savoir « Quelle est la chose qui vous paraissait vraiment importante quand vous étiez plus jeune, mais dont vous vous êtes rendu compte en vieillissant qu’elle n’était pas importante ? » certains ont répondu « Probablement l’argent. Même s’il est important, il rend les choses plus faciles, mais il ne garantit pas la joie ». Un couple confirme, expliquant qu’avoir des amis, une famille et les garder près de soi, vaut tous les trésors ! « Avant, quand on est jeune, la seule chose qui nous motive, c’est de gagner plus d’argent. On se rend compte que ce n’est pas ça. Les choses qui comptent le plus pour moi ne m’ont jamais coûté un centime ».

Un avis qu’absolument tout le monde semble d’ailleurs partager. En effet, le point “argent” revient toujours, les personnes interrogées expliquant qu’elles préfèrent garder de bonnes connexions et de bons souvenirs plutôt que de tout miser sur les billets verts. Avec l’âge, tous se sont rendu compte que la vie ne “tourne pas autour de soi”. Le temps passe vite et, malheureusement, l’argent ne permet d’en racheter !