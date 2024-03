Dragon Ball : un parc d’attractions va ouvrir !

C’est officiel, le tout premier parc d’attraction Dragon Ball va ouvrir ses portes dans les mois à venir. Une grande nouvelle pour tous les fans de la saga.

Le tout premier parc d’attractions Dragon Ball va ouvrir ses portes. De fait, si vous êtes fan de la franchise, vous allez adorer ce qu’on s’apprête à vous présenter. En effet, le tout premier parc à thème au monde consacré à cette série animée pleine d’action devrait ouvrir ses portes en Arabie saoudite. Ce dernier devrait disposer d’une superficie totale de pluie de 500.000m², avec plus de 30 attractions au total. Exceptionnel, comme souvent avec les projets qui sont annoncés dans cette partie-là du monde. Sur place, vous pourrez découvrir et visiter la Maison de Kame, la Capsule Corporation et la Planète de Beerus. Ajoutons, à cela, manières, hôtels, boutiques et restaurants et vous obtenez un condensé assez exceptionnel de choses à faire.

Ces projets ambitieux sont lancés alors que l’Arabie saoudite investit massivement dans le développement du tourisme dans la région de Qiddiya. D’ores et déjà, une vidéo promotionnelle a été tournée, afin de donner envie aux gens de s’y rendre (alors que le parc n’a pas encore ouvert ses portes). Une annonce qui intervient dans un contexte un peu particulier, marqué par l’annonce de la mort d’Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, à l’âge de 68 ans. Celui-ci est décédé des suites d’un hématome sous-dural aigu. Seuls les membres de la famille et quelques amis ont assisté à ses funérailles, selon un communiqué publié sur le site officiel de Dragon Ball.

L’œuvre, considérée par beaucoup comme étant pionnière en matière de culture manga et d’exportation à l’international, a intéressé des millions d’individus à travers le monde. La réaction concernant ce projet a toutefois été mitigée. Si beaucoup se sont félicités de voir qu’enfin, Dragon Ball allait avoir droit à son propre endroit dédié, certaines personnes se sont désolées de voir que c’est le Royaume d’Arabie Saoudite qui avait été choisi, quand bien même le pays s’ouvre de plus en plus au monde.