Tabac : les jeunes nés en 2009 ne pourront plus fumer !

En Angleterre, l’exécutif a décidé de s’attaquer au tabagisme, notamment chez les plus jeunes. Résultat ? Les personnes nées en 2009 ne pourront plus fumer !

En Angleterre, le gouvernement a décidé d’agir contre celles et ceux qui fument. Récemment, un projet de loi a ainsi été signé, visant à interdire aux personnes nées après 2009 de fumer du tabac. Dans le détail, ce projet de loi sur le tabac et les produits à vapoter stipule que les personnes qui atteindront l’âge de 15 ans en cette année 2024 (et les plus jeunes, de fait) ne pourront jamais légalement se voir vendre du tabac. Cette limite d’âge sera ensuite augmentée d’un an, chaque année. En bref, les générations suivantes aux nôtres ne seront jamais autorisées à acheter des produits du tabac.

Mais ce n’est pas tout !

En plus d’interdire les gens de fumer du tabac, le gouvernement aura la possibilité de pousser à changer et modifier la présentation des produits en lien avec vapotage dans les magasins spécialisés. Ainsi, ils pourront être placés hors de la vue des enfants et à l’écart de produits tels que les bonbons. Mais pourquoi interdire les produits à vaper ? Ils contiennent de la nicotine, ce qui peut entraîner une forte dépendance.

Un projet de loi qui n’est pas une première puisqu’en Nouvelle-Zélande, cela a déjà été envisagé. Le texte premier visait, là aussi, à interdire à toute personne née après le 1er janvier 2009 d’acheter du tabac. Le nouveau gouvernement en place a toutefois décidé de ne pas interdire, mais de considérablement réduire la consommation chez les plus jeunes.

Et en France, alors ? L’interdiction du tabac n’est pas “officielle”, mais le gouvernement fait tout pour que la jeune génération s’en éloigne. Les tarifs, par exemple, augmentent considérablement, avec des paquets dont les prix dépassent parfois assez largement les 10 euros. La moyenne serait même plutôt autour des 11 euros, actuellement. 12 millions de nos compatriotes fumeraient toujours, avec 6 personnes sur 10 qui feraient tout pour arrêter.