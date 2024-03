En mai 2019, François Vérove est passé chez Nagui, dans l’émission « Tout le monde veut prendre sa place ». Problème ? C’est un ancien tueur en série.

Nous sommes en 2019. À l’époque, François Vérove participe à une émission présentée sur France 2, par l’animateur Nagui. Il s’agissait de “Tout le monde veut prendre sa place”. Tout s’est particulièrement bien passé, même si ce dernier ne remporte pas la partie. Si, comme ça, l’information semble un peu banale, il faut se mettre en tête que François Vérove était en fait… Un tueur en série. Il était même recherché par les forces de l’ordre, et ce, depuis près de 30 ans. Ses révélations, au cours de l’émission, sur son job de policier, font d’ailleurs froid dans le dos, quand on relie l’ensemble des pièces.

Deux ans plus tard, l’ancien gendarme et élu au Conseil municipal, a mis fin à ses jours, alors qu’il se trouvait dans un AirBnB, dans le sud de la France. La police venait effectivement de l’identifier. Une grande opération de prélèvement génétique et salaire, sur 750 personnes en poste au moment des faits, avait été effectuée et les résultats venaient de parler. Selon toutes vraisemblances, François Vérove serait responsable de la mort de 3 personnes (dont une jeune fille de 11 ans) ainsi que de six viols. Dans une lettre retrouvée près de sa dépouille, le tueur évoquait d’autres meurtres, ajoutant qu’il n’avait plus rien commis, et ce, depuis 1997.

Or, les pistes de la police remontent jusqu’à 1994. Il se pourrait donc que d’autres victimes aient été recensées sur ces 3 ans et, qu’à ce stade, personne n’en sache absolument rien. Les forces de l’ordre ont toutefois ouvert le dossier Karine Leroy, qui a trouvé la mort aux alentours de Meaux. La jeune femme de 19 ans, qui allait fêter ses 20 ans, avait disparu un mois durant, avant d’être retrouvée par des passants. La façon dont la jeune femme avait trouvé la mort était très proche de celle de Cécile Bloch, victime avérée de Vérove.