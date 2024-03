Acheter une maison sur Amazon ? La réponse est oui !

Saviez-vous qu’il était désormais possible de s’offrir une maison, directement via la plateforme Amazon ? Une vidéo le prouve et suscite le buzz sur les réseaux sociaux…

En effet, sur les réseaux sociaux, une vidéo a suscité le buzz après qu’on ait pu y voir un homme se faire livrer un énorme paquet devant chez lui. À vrai dire, le paquet fait 2.5m sur 2.5m (c’est grand, mais concrètement, à l’heure actuelle, ça ressemble plus à une caravane).

Et dans ce grand paquet, se trouvait une maison, qu’il n’aurait payé que 20.000 euros environ. Et c’est une vraie surprise, quand on sait qu’une maison coûte, désormais, environ 250.000 euros de moyenne. Une fois ouvert, le paquet peut ensuite être montré. Et la vidéo montre à quel point c’est vraiment super facile de procéder.

À la fin, si vous achetez et montez votre demeure, vous pourrez vous y installer de manière tout à fait classique. Vous pourrez y manger, y dormir et profiter de tout ce qui va avec à condition toutefois de la raccorder à l’eau ou à l’électricité. « Je ne suis pas surpris de voir des maisons à vendre sur Amazon. La vente de ces maisons en ligne représente une nouvelle opportunité pour le détaillant d’atteindre les consommateurs qui se trouvent en dehors de leur zone locale.” a pour sa part expliqué Trae Bodge, expert.

De son côté, Daryl Fairweather, voit en ces maisons Amazon, la possibilité de pleinement profiter d’un toit sur la tête, sans pour autant se ruiner, à l’heure où les maisons et les quartiers deviennent de plus en plus inabordables. « Les maisons qui ajoutent de la densité à une zone peuvent contribuer à rendre les quartiers plus abordables pour les personnes qui, autrement, pourraient être exclues par le prix. » Les internautes, eux, sont un peu plus méfiants. S’ils sont stupéfaits, ils se posent pas mal de questions quant à la qualité même de ces habitations.