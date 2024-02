Durant 2mn, il est l’homme le plus riche au monde !

Aux USA, un homme est temporairement devenu le seul et unique quadrillionnaire de l’histoire, devenant par la même occasion, l’homme le plus riche qui n’ait jamais existé.

Il est de ces histoires, qu’on est plutôt heureux de ne pas vivre. C’est notamment le cas de celle de Chris Reynolds. Vous ne le connaissez pas, mais durant un court instant, cet homme est devenu l’homme le plus riche au monde. De l’Histoire, même, avec un grand H. Tout ça à cause d’une petite erreur de manipulation. Tout a en fait début lorsqu’il a ouvert son compte Paypal et qu’il y a vu une somme astronomique : 92 quadrillions de dollars – 92 233 720 368 547 800 dollars pour être très précis. Il est ainsi devenu le seul et unique homme sur terre à avoir été quadrillionnaire.

À l’époque, Reynolds était alors devenu près d’un million de fois plus riche que certains des plus riches de ce monde, à commencer par Carlos Slim, magnat des télécommunications, qui jouissait alors de 67 milliards de dollars, rien que ça. « C’est une chose curieuse. Je ne sais pas, peut-être que quelqu’un s’amusait » a alors déclaré Chris, à la télévision américaine, ajoutant que très vite, en l’espace de 2 minutes seulement environ, les équipes lui ont… Tout retiré. Le groupe s’est également excusé auprès de M. Reynolds pour le « désagrément » causé.

Le service de paiement en ligne a proposé à Chris Reynolds de faire don d’une somme d’argent à une association caritative de son choix en guise de dédommagement pour cette mésaventure, chose qu’il a très vite acceptée. Ce jour-là toutefois, Chris n’a pas vraiment que le temps de comprendre. « C’était une grande surprise », a-t-il expliqué, admettant qu’il pensait à l’origine que cela signifiait qu’il devait l’argent et non qu’il l’avait en sa possession à ce moment-là. Et s’il avait pu tout garder ? Reynold a affirmé qu’il avait deux rêves, deux ambitions : rembourser la dette nationale et s’offrir le club de baseball de Philadelphie, s’il pouvait en tirer un bon prix. Avec 92 quadrillions de dollars, il aurait effectivement pu… Tout réaliser. La belle vie, quoi !