Santé : ces percées sont incroyables !

Les chercheurs redoublent d’efforts pour offrir aux personnes malades, de belles perspectives pour vivre plus longtemps, ou s’en sortir.

À cause de nos habitudes alimentaires, de notre sédentarité et de bien d’autres choses, de plus en plus de personnes souffrent de maladies graves, comme les cancers. Et jusqu’ici, aucun traitement ne permettait de les soigner. Heureusement, la science évolue. Si un médicament miracle n’a toujours pas été découvert, les avancées sont bien réelles ! Des chercheurs ont récemment annoncé le « développement vraiment merveilleux » d’un nouveau médicament permettant de lutter plus efficacement contre certaines maladies, des plus graves. Un traitement développé par une équipe de scientifiques de l’université Queen Mary de Londres aiderait à soigner le mésothéliome.

C’est un type de cancer qui se développe dans la membrane qui recouvre la surface extérieure de certains organes du corps. Le nombre de personnes touché est assez faible, de l’ordre de 1 à 2% de la population, avec un taux de survie de 2% seulement, 10 ans après le diagnostic. Mais ce nouveau traitement pourrait quadrupler le taux de survie (à 3 ans) et permettre aux malades de vivre 1.6 mois en plus. Les 249 patients qui ont participé à l’étude, dirigée par le professeur Peter Szlosarek de l’université Queen Mary de Londres, ont tous reçu une chimiothérapie toutes les trois semaines pendant un maximum de six cycles. 50% du panel a aussi reçu plusieurs injections de l’ADI-PEG20, le nom scientifique donné à ce médicament.

Un essai long de 5 ans, mené entre 2017 et 2021. Pendant un peu plus de deux ans ensuite, les données ont été analysées. Une découverte qui donne beaucoup d’espoir à tous les malades en général. En effet, de plus en plus, on voit apparaître des pistes qui laissent espérer de belles choses pour les 5 ou les 10 prochaines années. Qu’il s’agisse de cancer, de Parkinson ou encore de Sclérose en Plaques, voire d’autres maladies bien plus méconnues, mais tout aussi impactantes, les percées sont impressionnantes.