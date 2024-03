Mafia : un grand parrain raconte sa folle histoire

Un ancien parrain de la mafia new-yorkaise a accepté de se livrer sur son incroyable histoire à la tête de l’une des plus grandes familles de son époque.

Il est de ces personnes dont on est quand même heureux de ne pas avoir croisé la route. C’est notamment le cas de Michael Franzese. Cet ancien chef de la mafia, aujourd’hui âgé de 72 ans, était un haut gradé respecté de la célèbre famille criminelle Colombo, qui a tourné le dos au monde obscur de New York. Alors qu’il étudiait pour devenir médecin, ce dernier a tourné le dos à la société classique pour devenir celui qui sera plus tard surnommé, “Le Prince de la Mafia”. Il prenait alors la relève de son père Sonny Franzese, condamné à 50 ans de prison pour un braquage de banque en 1967.

C’est cette interpellation qui a donné lieu à une série de mesures en interne, qui l’auront ensuite mené à la tête d’un des groupes locaux les plus puissants. Lors de sa prise de pouvoir, celui qui est désormais un ancien mafieux a prêté un serment de sang et a juré qu’il suivrait le code d’honneur et de conduite, connu sous le nom d’omerta, aux côtés de ses cinq meilleurs amis (qui vont tous décéder au cours des 20 années suivantes). Une histoire incroyable donc, au point que ce dernier soit devenu l’un des 50 parrains de la mafia les plus riches. Il quittera ses fonctions après s’être tourné vers la religion à l’occasion d’un passage en prison.

Il gardera toutefois en tête, certaines images (très violentes) de sa période mafieuse. « Je pense que le moment le plus sombre a été de voir des amis se faire tuer, en particulier ceux pour lesquels je pensais que ce n’était pas justifié. Et vous savez, c’est arrivé à pas mal de gars autour de moi, malheureusement. Ce sont des moments sombres. » Aujourd’hui, ce dernier s’est reconverti et travaille officiellement comme conférencier un peu partout à travers les États-Unis.