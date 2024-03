Oscars 2024 : ce qu’il faut retenir de cette cérémonie !

Cette année, les Oscars nous auront encore régalés. Pas de gifles, mais pas mal de moments sympas avec, en tête de gondole, le film Oppenheimer, de Christopher Nolan.

La cérémonie des Oscars a rendu son verdict. En effet, c’est hier qu’avait lieu la grand-messe du cinéma mondial. Et le résultat est sans appel. Oppenheimer, le film signé Christopher Nolan, dédié à l’histoire du père de la bombe automatique, a remporté 7 oscars, dont celui du meilleur film. « Je ne saurais trop insister sur l’incroyable équipe que nous avons réunie pour ce film » s’est d’ailleurs félicité le réalisateur qui semblait, à la fin de la cérémonie, avoir encore un peu de mal à réaliser tout ce qu’il venait se passer. De cette soirée, on retiendra également l’Oscar du meilleur scénario pour Anatomie d’une chute, la petite pépite française !

Du côté du meilleur acteur, c’est Cillian Murphy qui est reparti avec la statuette. Génial en Tommy Shelby, épique en Robert Oppenheimer, ce dernier concrétise là des années de travaux reconnus. « Pour le meilleur ou pour le pire, nous vivons dans le monde d’Oppenheimer » et de la bombe atomique, a-t-il notamment expliqué. « J’aimerais donc vraiment dédier ce prix aux artisans de la paix dans le monde entier. » Robert Downey Jr, qui joue son antagoniste dans le film (et qui n’hésite pas à l’humilier) est lui aussi monté sur l’estrade, puisqu’il y a remporté le prix du meilleur second rôle masculin.

Côté femmes, c’est Emma Stone qui a une nouvelle fois surpris son monde. Après avoir gagné l’Oscar de la meilleure actrice pour La La Land, en 2017, la jeune femme a une nouvelle fois remporté une statuette, toujours celle de la meilleure actrice, pour son rôle dans Pauvres Créatures. De cette cérémonie, on gardera aussi l’énergie de Jimmy Kimmel (le présentateur du show), la montée sur scène de Billie Eilish mais aussi et surtout la chanson de Ryan Gosling, “I’m Just Ken”, qu’il n’a pas hésité à fredonner dans son costume rose à paillettes.