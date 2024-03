Mammouth : les chercheurs vont les faire revenir en 2028

Les mammouths laineux vont revenir en 2028. Du moins, c’est ce qu’espèrent les scientifiques qui travaillent actuellement sur le projet.

Les mammouths laineux, bientôt de retour ? En effet, des scientifiques ont annoncé avoir effectué une percée incroyable en matière de clonage. Plus fou encore, les chercheurs de Colossal Biosciences, expliquent que, dès 2028, ils pourraient parvenir à leurs fins. C’est en tout cas ce qu’espère le cofondateur et généticien en chef de Colossal, le Dr George Church. « Il n’est pas exagéré de penser que nous pourrons synthétiser l’ADN des mammouths laineux, à grande échelle, à l’avenir ». Mais comment ? Tout remonte en fait à 2006. À l’époque, le scientifique Shinya Yamanaka découvre alors qu’il est tout à fait possible pour les chercheurs d’utiliser un cocktail chimique pour pouvoir transformer les cellules adultes du mammouth, en cellules souches.

Jusque-là, cela a été réalisé chez l’Homme, sur le lapin ou encore chez le rhinocéros blanc, mais jamais chez l’éléphant… Du moins, jusqu’aux annonces de Colossal Biosciences. Avec ces nouvelles cellules, les scientifiques pourraient modifier celles de l’éléphant avec des gènes des mammouths prélevés sur les corps de ces derniers, qui ont été congelés. En théorie, elles se transformeraient en un ovule qui serait fécondé et se développerait dans un utérus artificiel. En d’autres termes, les chercheurs souhaitent créer une sorte d’hybride du mammouth et de l’éléphant d’Asie. L’organisation espère que cet hybride permettra aux éléphants de prospérer et de contribuer à réparer les écosystèmes arctiques endommagés.

« Nous espérons utiliser la diversité issue de leurs anciens parents pas si lointains pour les aider à s’adapter aux nouveaux environnements qui pourraient être nécessaires à leur épanouissement » car oui, désormais, il faut bien plus chaud qu’avant. Résultat, les mammouths évolueraient dorénavant dans un environnement qui n’a rien à voir avec ce qui se faisait auparavant. Reste à voir ou tout cela pourrait nous mener, mais pour beaucoup, le retour des Mammouths n’a absolument aucun sens. Pourquoi faire revenir une espèce disparue il y a des millions d’années ?