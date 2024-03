Réseaux sociaux : ces règles de vie que lui impose son mari

Sur les réseaux sociaux, plusieurs visions du rôle de la femme dans le couple se font face, de manière parfois assez… Surprenante.

Pour qu’une relation fonctionne, il faut que certaines règles soient établies. Des règles de vie classiques, qui doivent convenir à tout le monde, pour que la relation se passe dans les meilleures des conditions. Respect, limites, affection… Si beaucoup sont attachés à ces valeurs, d’autres n’en ont que faire. Sur les réseaux sociaux, Sofia Kralow affirme d’ailleurs que son mari lui donne des « ordres » très inhabituels. Des ordres qui feraient probablement s’évanouir la majorité des femmes. Cette influenceuse, mariée à un millionnaire gestionnaire de fonds spéculatifs, partage son mode de vie sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à inviter les autres femmes à revoir leur mode de vie. L’idée ? Qu’elles deviennent meilleures, pour éviter de se mettre en couple avec des hommes fauchés. Cela vous classe le personnage.

Et pour conserver son train de vie, Sofia a révélé qu’elle devait respecter certaines règles. Elle a expliqué que Thomas insiste sur le fait qu’elle ne doit « jamais cuisiner ou faire le ménage », car leurs femmes de ménage peuvent ranger après eux et faire des merveilles dans la cuisine. En outre, son compagnon lui interdit de conduire seul. C’est leur chauffeur ou lui-même qui la déposera. Sofia explique également qu’elle « ne peut utiliser que les cartes de crédit de Thomas » et qu’elle ne peut se faire maquiller que par des professionnels, personne d’autre. De quoi susciter pas mal d’envie. Une personne a ainsi affirmé que Sofia était « Une femme chanceuse« .

Une seconde a ajouté : « Je le veux ». Thomas a d’ailleurs écrit un livre à ce sujet, affirmant qu’il était inconcevable d’imaginer que son épouse s’occupe de cuisiner, nettoyer, de faire le ménager et les courses. Un discours un peu plus simple à tenir lorsqu’on a des millions de followers et surtout, des millions de dollars dans son compte en banque. Dans tous les cas, cette position fait des émules, allant à l’encontre de la tendance “TradWife” sur les réseaux sociaux, via laquelle certaines femmes affirment apprécier le rôle traditionnel de l’épouse au foyer, en restant à la maison et en s’occupant de tout… Deux salles, deux ambiances.